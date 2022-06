Podczas sobotniego spotkania z papieżem Franciszkiem mały uchodźca z Ukrainy poprosił przywódcę Kościoła, by ten odwiedził kraj ogarnięty wojną. Papież nie wykluczył, że tak się stanie, zaznaczył jednak, że chce, by do jego wizyty doszło w odpowiednim czasie.

4 Fot. Alessandra Tarantino / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl