Prezydent Macron od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę wyraża chęć dialogu z Moskwą. W wywiadzie opublikowanym w sobotnim wydaniu dziennika regionalnego "Ouest France" powiedział, że nie możemy poniżać Rosji, aby zakończyć walki na Ukrainie. Jego zdaniem trzeba zbudować odpowiedni grunt do rozwiązań dyplomatycznych, w których - jak mówił - rola Francji może być kluczowa.

W odpowiedzi na te słowa szef MSZ Ukrainy stwierdził, że Rosja sama się poniża. "Wezwania, aby nie upokarzać Rosji, mogą tylko upokorzyć Francję i każdy inny kraj, który by tego zażądał" - napisał na Twitterze. Zdaniem ministra Kułeby wszyscy powinniśmy się skoncentrować na tym, aby przywołać Rosję do porządku. "To przyniesie pokój i ocali ludzkie życie" - dodał.

Francja udzieliła wsparcia militarnego i finansowego Ukrainie, ale sam Emmanuel Macron od początku rosyjskiej inwazji nie był w Kijowie, by oferować symboliczne wsparcie polityczne, jak inni przywódcy Unii Europejskiej. Stanowisko prezydenta Francji wielokrotnie krytykowali przedstawiciele krajów Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Większość Europy uznaje, że jego słowa podważają wysiłki Unii, aby zmusić Putina do wstrzymania wojny na Ukrainie.