French Open. Iga Świątek nawiązała do wojny w Ukrainie. "Bądźcie silni"

Iga Świątek triumfowała w grze pojedynczej wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na ziemnych kortach w Paryżu. W finale liderka światowego rankingu pokonała rozstawioną z "osiemnastką" Amerykankę Cori Gauff (WTA 23) 6:1, 6:3. Spotkanie trwało 1 godzinę i 8 minut. Był to 35. zwycięski pojedynek 21-latki z rzędu.

Dla Świątek to drugi wielkoszlemowy triumf w singlu w karierze. Poprzednio okazała się najlepsza w 2020 roku - również na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. W bieżącym sezonie wygrała już sześć turniejów - w Dausze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie oraz French Open.

W trakcie przemówienia Iga Świątek podziękowała m.in. swojej konkurentce, ojcu i polskim kibicom.

- Na koniec chcę powiedzieć coś Ukrainie: bądźcie silni. Wojna wciąż trwa. Od mojej przemowy w Dosze miałam nadzieję, że przy każdej innej sytuacja będzie inna, lepsza. Cały czas mam tę nadzieję, staram się wspierać Ukrainę - powiedziała tenisistka.

Wojna w Ukrainie

W kierunku Słowiańska w obwodzie donieckim Rosjanie koncentrują poważne siły. Oprócz Siewierodoniecka i okolicy Bachmutu to kolejny odcinek szturmów Rosjan - poinformował w sobotę ukraiński Sztab Generalny. Obwody doniecki i ługański są od kilku tygodni głównym miejscem rosyjskiej ofensywy.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Rosjanie w okolicach Słowiańska zgromadzili 20 batalionowych grup taktycznych i przygotowują się do ofensywy. Są to poważne siły - ocenia doradca szefa ukraińskiego MSW Wadym Denysenko. Jak wyjaśnia, każda taka grupa to od 600 do 800 żołnierzy, wspartych ponad 30 wozami opancerzonymi i ponad 10 czołgami. Wadym Denysenko, podkreśla, że Rosjanie próbują, jak dotąd bezskutecznie, dokonać tam też przeprawy pontonowej przez Doniec.

Trwają walki w Siewierodoniecku. Jak podkreśla szef obwodu Serhij Hajdaj - zadaniem taktycznym Rosjan jest okrążenie walczących tam Ukraińców, aby nie można było nadawać pomocy żołnierzom znajdującym się w Siewierodoniecku - przede wszystkim broni i rezerw ludzkich.

Rosyjskie wojsko atakuje obiekty cywilne w Donbasie. Rosjanie w obwodzie ługańskim ostrzelali m.in. miejscowość Hirskie. Zginęło 4 cywilów, w tym matka z dzieckiem.

