- Powiedziałem mu [Władimirowi Putinowi - red.], że popełnił fundamentalny i historyczny błąd wobec swojego narodu, wobec siebie i historii. Myślę, że się odizolował. Izolacja to jedno, ale możliwość wyjścia z niej to bardzo trudna droga - powiedział Emmanuel Macron cytowany przez francuskie media, m.in. ladepeche.fr.

Emmanuel Macron: Nie należy poniżać Rosji

- Rosji nie należy poniżać, aby w dniu, gdy walki ustaną, istniała możliwość budowania relacji poprzez dyplomację - powiedział prezydent. Macron, dopytywany, czy zamierza złożyć wizytę w Ukrainie, odpowiedział, że nie wyklucza przyjazdu do Kijowa.

Francuski prezydent podkreślił, że chce zwiększyć militarne i finansowe wsparcie Ukrainy i "zrobić wszystko, aby wywieźć zboże".

Rosyjska flota blokuje Odessę

Od początku wojny rosyjska flota blokuje Odessę, jeden z głównych portów Ukrainy, z którego eksportowano m.in. zboże. W piątek ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba zapowiedział, że Ukraina jest gotowa stworzyć warunki do wznowienia eksportu z portu w Odessie.

"Ukraina jest gotowa stworzyć niezbędne warunki do wznowienia eksportu z portu w Odessie. Pytanie brzmi, jak sprawić, by Rosja nie nadużywała szlaku handlowego do ataku na Odessę" - napisał. "Na razie nie ma gwarancji ze strony Rosji. Szukamy rozwiązań wraz z ONZ i partnerami" - dodał.