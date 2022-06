Brytyjczycy, którzy analizują sytuację wojenną i podają wiadomości zbierane przez swój wywiad, wymieniają dwie przyczyny porażki Rosji w ciągu pierwszych 24 godzin inwazji.

"Zaciekły opór Ukrainy i niepowodzenie w zabezpieczeniu lotniska Hostomel doprowadziły do odparcia rosyjskich operacji ofensywnych" - napisało brytyjskie Ministerstwo Obrony na Twitterze.

Służby podkreślają, że pierwotny plan miał nierealne założenia taktyczne i słabą realizację taktyczną. Dlatego Moskwa w obecnej fazie wojny koncentruje swoje działania operacyjne na Donbasie.

"Rosja odnosi teraz sukces taktyczny w Donbasie. Siły rosyjskie nabrały impetu i utrzymują go. Wydaje się, że mają przewagę nad ukraińską obroną i to do Rosjan należy inicjatywa na tym odcinku frontu" - ocenia Brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Nieco inaczej o nastrojach rosyjskich żołnierzy napisał w piątek ukraiński Sztab Generalny. Zwrócił uwagę na to, że Rosjanie chcą przegrupować swoje siły, żeby utrzymać linię obrony, ale brak konkretnych rozkazów prowadzi do tego, że żołnierze rosyjscy odmawiają udziału w walce.

Kolejny już dzień najcięższe walki trwają tam w obwodzie ługańskim, gdzie Rosjanie dokonują największej liczby szturmów. W centrum Siewierodoniecka trwają walki. Według wcześniejszych doniesień dowództwa Ukrainy, Rosjanie zajęli 80 proc. miasta.

100 dni wojny w Ukrainie. Donbas celem Rosjan

Po stu dniach walki Rosja kontroluje ok. 20 proc. terytorium Ukrainy. Według ukraińskich danych Rosjanie od 24 lutego, a więc od początku pełnowymiarowej agresji na Ukrainę, stracili ponad 30 tysięcy swoich wojskowych. Według danych przekazywanych przez ukraińskie władze, w obronie swego kraju, codziennie ginie od 50 do 100 ukraińskich żołnierzy.

Na południowym odcinku frontu - tam gdzie Rosjanie utworzyli i próbują rozszerzyć lądowy korytarz łączący Krym z Donbasem - rosyjska armia ostrzeliwała pozycje Ukraińców z artylerii. Dokonywała nieudanych prób szturmu na niektórych odcinkach linii frontu w kierunku Zaporoża. Rosjanie mimo wciąż znajdują się także w części obwodu charkowskiego.

W piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował, że codziennie o godz. 9:00 na terenie Ukrainy obowiązywać będzie minuta ciszy ku czci "bohaterskich czynów żołnierzy poległych w misjach bojowych o ochronę suwerenności państwa i integralności terytorialnej Ukrainy oraz cywilów zabitych w zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie".

