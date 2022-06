- Zabiliśmy ok. 30 tys. rosyjskich wojskowych. Ale dla nich to nic nie znaczy. Oni są gotowi poświęcić 300 tys., jeśli będzie trzeba. Nasi żołnierze na pierwszej linii mówią: "My ich zabijamy, zabijamy, zabijamy, a oni idą, idą, idą" - relacjonował Jurij Sak. Doradca ministra obrony Ukrainy dodał, że Rosjanie chcą prowadzić teraz wojnę na wyczerpanie.

4 Fot. Rodrigo Abd / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl