Ukraina. Rosyjscy żołnierze z 'elitarnej jednostki' okradali domy. 'Od bielizny po sprzęt AGD'

Jak informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, śledczy ustalili, kto plądrował domy mieszkańców w regionie Buczy (obwód kijowski). To tam Rosjanie dokonali rzezi cywilów, mordując kilkaset osób. "Wśród szabrowników byli żołnierze z Rosgwardii, tzw. elitarnej jednostki bezpośrednio podporządkowanej prezydentowi kraju-agresora" - podkreślił sztab.

"To oni w czasie okupacji zabrali Ukraińcom majątek. Niczego nie pozostawili - ustalono, że przywłaszczyli sobie nie tylko pieniądze, biżuterię, komputery czy sprzęt AGD, ale także bieliznę. Po wycofaniu się do Białorusi okupanci wysłali te rzeczy pocztą do swoich krewnych w Rosji"- dodał.

Ukraińscy śledczy zidentyfikowali 10 rosyjskich żołnierzy, którzy dokonywali grabieży. Oskarżono ich o naruszenie praw i zwyczajów wojennych. Grozi im kara do 12 lat więzienia.

Rosyjscy żołnierze zawłaszczają dobytek Ukraińców

O tym, że Rosjanie kradną strona ukraińska informuje już od dawna. W niedzielę Anton Heraszczenko, doradca szefa ukraińskiego MSW, opublikował zdjęcie pokazujące "sukces" Rosjan. Na fotografii widać, jak żołnierz wywozi różne przedmioty czołgiem. "Operacja zakończona. Uratowali kolejne dywany" - stwierdził uszczypliwie Heraszczenko.

Innym przykładem może być splądrowanie elektrowni w Czarnobylu przed jej opuszczeniem. Rosjanie zabrali stamtąd komputery, ekspresy do kawy, czajniki, a nawet widelce, łyżki i talerze, które były na wyposażeniu. Powstała nawet parodia moskiewskiej parady z okazji Dnia Zwycięstwa. Na czołgach, które biorą w niej udział, znajdują się m.in. pralki, kuchenki czy lodówki.

