Rosja. "Kochanka Putina" i festiwal pełen "jego ulubionych rzeczy". W tym tęsknoty za ZSRR

Rzekoma kochanka Władimira Putina, Alina Kabajewa, wzięła udział w festiwalu gimnastyki artystycznej pod nazwą "Alina", który odbył się w Moskwie. Podczas imprezy nie zabrakło przejawów rozbuchanego patriotyzmu i odniesień do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Festiwal zdaje się być wypełniony ulubionymi rzeczami Putina, w tym przesadną nostalgią do ZSRR" - oceniła Julia Davis, dziennikarka portalu The Daily Beast, która pokazała zwiastun relacji z imprezy.

4 screen z nagrania telewizji Rossija 1 / Twitter Julii Davis Otwórz galerię Na Gazeta.pl