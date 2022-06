Zobacz wideo Jak mogą wyglądać dalsze działania Rosjan? Pytamy eksperta

Kłamstwa szerzone przez Rosję dementuje Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. "Rosyjska propaganda szerzy fałszywe informacje, że obywatele polscy już wkrótce będą mogli zajmować stanowiska administracyjne i państwowe w Ukrainie, służyć w wojsku i służbach specjalnych, a polska policja będzie miała prawo monitorować prawo i porządek w Ukrainie" - podkreślono w oświadczeniu. Jak dodano, to "celowa dezinformacja Kremla".

Rosyjscy propagandziści odwołują się do ustawy, którą zaproponował Wołodymyr Zełenski. Dokument jest analogiczny do tego uchwalonego przez Polskę dotyczącego wsparcia Ukraińców przybywających do kraju z powodu wojny. Jak podkreśla agencja informacyjna Ukrinform, nad ukraińską ustawią pracuje resort spraw zagranicznych i na razie nie było mowy, że mają się tam znaleźć zapisy dotyczące zajmowania stanowisk administracyjnych i publicznych przez Polaków.

"Manipulacyjna interpretacja przyszłego prawa jest kontynuacją rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej opartej na bezpodstawnych oskarżeniach Polski o zamiar stopniowego przejmowania kontroli nad zachodnimi regionami Ukrainy z dalszą aneksją" - informuje Centrum Zwalczania Dezinformacji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia na forum Globsec w Bratysławie, wezwał Europę do bardziej zdecydowanych działań wobec Rosji i zwiększenia dostaw uzbrojenia. - Europa powinna bardziej wesprzeć Ukrainę. Dziękujemy wam za wszystko, jednak dostawy broni powinny być większe - mówił Wołodymyr Zełenski, wymieniając wśród najpotrzebniejszych elementów uzbrojenia systemy rakietowe i artyleryjskie. Jego wystąpienie zbiegło się w czasie z podpisaniem przez Ukrainę umowy na dostawę ośmiu samobieżnych haubic Zuzana 2 słowackiej produkcji.

Prezydent zaapelował do krajów Unii Europejskiej, aby przyspieszyły prace nad kolejnymi pakietami sankcji przeciwko Rosji. Zaznaczył, że ich głównym celem powinno być nie tylko zaszkodzenie Moskwie, ale też uniezależnienie się od niej, głównie w sektorze energetycznym.

Ukraiński prezydent ostrzegł także przed kryzysem żywnościowym w Afryce i Azji, do którego może doprowadzić blokowanie przez Rosjan ukraińskich portów.

