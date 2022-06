John Kirby, były już sekretarz prasowy Pentagonu, poinformował 9 maja, że Holandia, Belgia i Włochy zgodziły się na wysłanie do Ukrainy amerykańskich haubic M-109 lub niemieckich haubicoarmat PzH 2000 - pisał portal Armyrecognition. Ukraina prosiła o tego typu haubice, ponieważ zapewniają one mobilność na polu walki i zwiększają ochronę balistyczną. Okazuje się, że Bruksela miała się wycofać z obietnicy z powodu wygórowanej ceny sprzętu.

Belgia nie dostarczy Ukrainie haubic M109. Dostawca zażądał zbyt wygórowaną cenę

Jak wskazuje belgijski dziennik "De Morgen", negocjacje z dostawcą haubic M109 załamały się ze względu na zbyt wysokie oczekiwania finansowe. Sprzęt, który rząd obiecał przykazać Ukrainie, miał zostać dostarczony przez firmę OIP, jednak zdaniem gazety koncern zażądał zbyt wygórowaną cenę. - Tak więc dostawa nie nadejdzie - powiedziała ministerka obrony Ludivine Dedonder.

Resort obrony zrezygnował z haubic M109 w 2008 roku. Miał ich wówczas 64, wszystkie były "w doskonałym stanie". W 2015 roku 18 z nich zostało sprzedanych Indonezji. Natomiast pozostałe, za 15 tys. euro za jedną, kupił wspomniany koncern OIP.

"W kwietniu rząd zdecydował, aby odkupić haubice i natychmiast wysłać je na front we wschodniej Ukrainie" - czytamy w gazecie. Koszty jednak nie zostały zaakceptowane przez ministerstwo. "De Morgen" podkreślił, że decyzja rządu o wcześniejszej sprzedaży sprzętu była "uderzającym przykładem braku zainteresowania armią" i przynosi "absurdalne" konsekwencje.

Belgia dotychczas udzieliła Ukrainie pomocy militarnej w wysokości około 77 mln euro - 5000 karabinów maszynowych FNC, 200 broni przeciwpancernej LAW i 3800 ton paliwa.

Haubice M109 wciąż cieszą się dużą popularnością

Haubice M109 to amerykański samobieżny system artyleryjski, który wspiera m.in. armię Stanów Zjednoczonych. Zostały opracowane na początku lat 60. XX wieku. Mimo że obecnie zastępuje się je nowszym rodzajem broni, to wciąż cieszą się dużą popularnością. Odniosły znaczny sukces eksportowy. Zakupiło je około 30 państw. W zależności od wersji haubica M109 jest w stanie wystrzelić do 4 pocisków na minutę. Ma długość 6,61 m, szerokość 3,29 m i wysokość 3,28 m, a jej masa bojowa to około 24 tony. Może poruszać się z maksymalną prędkością 65 km/h, a jej zasięg wynosi blisko 400 km.

