Jak informuje rosyjska agencja informacyjna Interfax, w środę 1 czerwca Władimir Putin poparł pomysł przywrócenia honorowego tytuły "matki bohaterki". Kobiety, które zostaną nim odznaczone, mają otrzymać jednorazowo milion rubli.

Rosja. Putin popiera pomysł przywrócenia honorowego tytułu "matki-bohaterki"

W środę prezydent Rosji spotkał się z rodzinami odznaczonymi Orderem Chwały Rodzicielskiej. Putin zapowiedział chęć aktualizacji zapisów prezydenckiego dekretu "O środkach pomocy społecznej rodzinom wielodzietnym". Jednym z założeń jest przywrócenie honorowego tytułu "matki-bohaterki". Putin przekazał także, że za odznaczenie Orderem Chwały Rodzicielskiej przyznawana będzie nagroda w wysokości 500 tys. rubli. "Matki-bohaterki" otrzymają natomiast 1 mln rubli (nieco mniej niż 70 tys. zł).

"Order Matki-bohaterki" powróci. Putin poparł pomysł przywrócenia odznaczenia z czasów ZSRR

Jak podaje "The Moscow Times", pomysł przywrócenia tytułu "matki-bohaterki" zgłosiła wiceprzewodnicząca Komisji Dumy Państwowej ds. Rodziny, Kobiet i Dzieci Tatiana Butskaja, natomiast przewodnicząca Moskiewskiego Stowarzyszenia Dużych Rodzin Natalia Karpowicz przekazała ten pomysł Putinowi 25 maja. Honorowy tytuł ma być nadawany matkom co najmniej pięciorga dzieci.

Tytuł "matki-bohaterki" nadawany był w ZSRR kobietom, które urodziły i wychowały co najmniej dziesięcioro dzieci. Łącznie, do listopada 1991 roku, medalem nagrodzonych zostało ok. 430 tys. kobiet. "Warto zauważyć, że powstał podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, która pochłonęła miliony istnień. Wtedy liczba ludności kraju znacznie się zmniejszyła" - czytamy.

