Jak podaje "Il Messaggero", w ciągu najbliższych kilku dni Władimir Putin przejdzie pilną operację. Powodem ma być rak trzustki - to właśnie ta choroba nowotworowa ma stać za pogarszającym się stanem zdrowia prezydenta Rosji. Wcześniej także wywiady Ukrainy czy Wielkiej Brytanii donosiły o chorobie nowotworowej polityka.

Władimir Putin ma przejść pilną operację w Moskwie

Operacja, zgodnie z nieoficjalnymi ustaleniami dziennika, ma się odbyć w Narodowym Centrum Badań nad Rakiem "N.N. Błochin" w Moskwie. Z doniesień przekazanych przez pochodzącego z Izraela dziennikarza Marka Kotylarsky'ego wynika, że jeden z budynków szpitala już jest zamykany dla innych pacjentów, a sam polityk ma czekać na badania przedoperacyjne. Ponadto Kreml ma się przygotowywać na "najgorszy scenariusz" - czyli nagłą śmierć Władimira Putina.

Kotylarsky przyznał też w wywiadzie dla kanału "We Can Explain", że informacje o operacji Putina potwierdził u dwóch źródeł. Dziennikarz wyjawił, że jeden z rozmówców wywodzi się z kręgów medycznych Moskwy. Drugi z kolei ma być pracownikiem administracji Kremla.

Putin ma problemy ze wzrokiem? Tak podają źródła z Rosji

Izraelski dziennikarz dodał, że jego źródła potwierdzają, że powodem złego stanu zdrowia Putina jest rak trzustki. Wcześniej sądzono, że powodem ma być rak tarczycy. Choroba, na którą ma cierpieć prezydent Rosji, jest uznawana za nowotwór trudny do wyleczenia.

Na jakie sytuacje szykuje się Kreml? Moskwa ma podobno pracować nad "najgorszym scenariuszem" i jest gotowa na to, by w tej sytuacji władzę nad krajem przejęła Rada Państwa. To właśnie ona miałaby spełniać funkcję rządu.

Siergiej Ławrow tylko raz skomentował stan zdrowia Putina

Wcześniej do stanu zdrowia Władimira Putina odniósł się minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. - Nie sądzę, by ludzie zdrowi na umyśle mogli dostrzec u prezydenta oznaki jakiejś choroby czy dolegliwości - powiedział wówczas polityk, który nigdy wcześniej nie komentował nieoficjalnych doniesień zachodnich mediów.

Ławrow zauważył, że niemal 70-letni Putin "każdego dnia" pojawia się publicznie i przemawia do obywateli. Co sądzi więc o informacjach o chorobie polityka? - Pozostawiam to sumieniu tych, którzy rozpowszechniają takie plotki - odpowiedział