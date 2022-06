Niebezpieczne zachowania chińskich pilotów. Podlatują blisko kanadyjskich samolotów. "Unosili środkowe palce"

Kanadyjskie samoloty wojskowe CP-140 biorą udział w zainicjowanej przez ONZ akcji NEON. Celem misji jest monitorowanie "podejrzanych działań" Korei Północnej. Jak informuje kanadyjskie wojsko, podczas lotów dochodziło do niebezpiecznych incydentów z udziałem chińskich myśliwców.

REKLAMA

Kanada. Chińscy piloci podlatują na niebezpieczną odległość

Według informacji kanadyjskiego wojska cytowanego przez Global News chińscy piloci podlatują na odległość nawet 20 stóp (około sześciu metrów) od ich samolotów. Jak mówią wojskowi, maszyny są tak blisko siebie, że piloci mogą "nawiązać kontakt wzrokowy". Zdarzało się nawet, że "chińscy piloci unosili w stronę Kanadyjczyków środkowe palce".

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl

- To jest przerażająco blisko. Przy tak dużej prędkości może to doprowadzić do katastrofy - powiedział Charles Burton, były kanadyjski dyplomata. Według źródeł Global News od świąt Bożego Narodzenia doszło do 60 tego rodzaju incydentów, z czego ponad 20 uznano za niebezpieczne. Kanadyjski Departament Obrony nazwał incydenty niepokojącymi. - W niektórych przypadkach kanadyjska załoga lotnicza czuła się na tyle zagrożona, że musiała szybko zmienić tor lotu, aby uniknąć potencjalnej kolizji - powiedział rzecznik urzędu.

Niebezpieczne zachowanie chińskich pilotów. Rząd Kanady żąda wyjaśnień od Pekinu

Rząd kanadyjski żąda od Pekinu wyjaśnień w związku z tymi incydentami. Zachowanie chińskich pilotów nazwano "niebezpiecznym i nieprofesjonalnym". Chiny nie odpowiedziały na żądania Ottawy. Charles Burton nazwał ten brak reakcji "niepokojącym".

Były dyplomata mówił, że martwi się nie tylko potencjalną kolizją w powietrzu, lecz także ryzykiem międzynarodowego incydentu między Kanadą a Chinami. - Jestem zaskoczony, dlaczego Chiny podejmują ryzyko wywołania międzynarodowego incydentu. Jeśli chiński samolot doprowadziłby do śmierci kanadyjskiego pilota, to mogłoby zwiększyć napięcia na arenie międzynarodowej - stwierdził.