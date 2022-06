Jak wygląda praca strzelca podczas wojny? Ukraińska 25. Samodzielna Syczesławska Brygada Powietrzno-Desantowa opublikowała w mediach społecznościowych rozmowę ze strzelcem wyborowym, biorącym udział w akcjach prowadzonych podczas walk z Rosją.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje w Ukrainie? Pytamy w 3. miesiące od ataku Rosji [Q&A Gazeta.pl]

Wojna w Ukrainie. Strzelec wojsk powietrzno-desantowych: Tych zadań nie podjąłby się żaden inny oddział

- Gdy widzisz pojedynczy cel, "sprzątasz" go. Gdy wróg próbuje przedostać się na naszą stronę, obserwujemy, patrzymy na to, co robią oficerowie - mówi na nagraniu strzelec, jak cytuje "Wprost". Mężczyzna chce pozostać anonimowy, dlatego nie widzimy jego twarzy, a jego głos jest zniekształcony. Mówi, że snajperzy widzą czasem ludzi w panice machających rękami, wykrzykujących rozkazy swoim podwładnym. - Tych staramy się "sprzątnąć" w pierwszej kolejności - mówi. Dodaje, że następnym celem staje się "każdy, kogo zobaczą". Snajper nie ma wątpliwości, że do zadań, których podejmują się wojska powietrzno-desantowe, nie przystąpiłby żaden inny oddział.

Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Mariupol. Przeżyła 65 dni z niemowlęciem w bunkrach. "Schron drżał"

99. dzień wojny w Ukrainie. Raport Sztabu Generalnego

W Ukrainie najcięższe boje wciąż toczone są w Donbasie w obwodzie ługańskim. Walki trwają w Siewierodoniecku, Sztab Generalny Ukrainy donosi w raporcie, że w Donbasie Rosja prowadziła ostrzał artyleryjski i moździerzowy na całej linii frontu. Działania szturmowe były zaś prowadzone w rejonie Bachmutu. Częściowo udało się rosyjskim wojskom zająć miejscowość Komyszuwacha.

Nie ustają też walki w Siewierodoniecku. Wcześniej lokalne władze informowały, że rosyjskie wojsko zajęło większą część miasta. Ukraiński sztab generalny informuje także o odpartych szturmach m.in. w kierunku wsi Bobrowe i Ustyniwka w okolicach Siewierodoniecka, a także Nahirne i Biłohoriwka w okolicach Bachmutu. Rosjanie ostrzeliwują z artylerii ukraińskie pozycje w obwodach charkowskim, a na południowym odcinku frontu - w obwodzie chersońskim.

Siewierodonieck. Cywile ukrywają się w zakładach Azot