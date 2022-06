Siewierodonieck. Cywile ukrywają się w zakładach Azot. "Nie będą drugim Azowstalem"

W środę 1 czerwca szef władz obwodu ługańskiego Siergiej Hajdaj ocenił, że Rosjanie kontrolują już 80 proc. Siewierodoniecka. W regionie kontrataki cały czas przeprowadzają służby ukraińskie, które wzięły do niewoli sześciu żołnierzy wroga.

Wojna w Ukrainie. Cywile ukrywają się w zakładach Azot w Siewierodoniecku

- W schronach przeciwlotniczych są cywile, jest ich niewielu. Nie będzie to jednak drugi Azowstal - tamte zakłady miały ogromne podziemne miasto, czego nie ma w Azocie - powiedział Hajdaj cytowany przez hromadske.ua. Według polityka to sprawi, że zakłady chemiczne w Siewierodoniecku nie będą tak długo oblegane, jak te w Mariupolu.

Zakłady Azow są jednymi z największych zakładów chemicznych w Ukrainie. Sam Siewierodonieck jest też ważnym punktem, w którym skupiają się liczne zakłady metalowe czy materiałów budowlanych. Od momentu, gdy Rosja zmieniła taktykę i skupiła się na atakowaniu wschodu i południa Ukrainy, miasto to jest jednym z najbardziej atakowanych w regionie.

Wojna w Ukrainie - 99. dzień walk

Sztab Generalny Ukrainy podał w czwartek 2 czerwca, że Rosjanie nieustannie szturmują Siewierodonieck. Dodatkowo jednak przygotowują się do ataku na trzech innych kierunkach. Są to: Izium-Barwinkowe i Izium-Słowiańsk. Trzeci zlokalizowany jest na froncie w Donbasie - w kierunku Łymanu wojska rosyjskie przegrupowują się i szykują do szturmu.

W obwodzie charkowskim rosyjscy żołnierze przeprowadzili ostrzał infrastruktury cywilnej w rejonie miejscowości: Odnorobiwka, Udy, Ruski Tyszky i Czerkaski Tyszky. Takie same działania wykonano w obwodzie chersońskim, a dokładnie w miejscowościach Posad-Pokrowske, Osokoriwka, Nowoworoncowka.

Rosjanie intensyfikują też działania na Morzu Czarnym. Tam znajduje się rosyjski okręt, który według ustaleń służb wywiadowczych, ma być gotowy do odpalenia pocisków manewrujących Kalibr w kierunku lądu.

