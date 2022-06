Bayraktary TB2, o których śpiewają ukraińscy żołnierze, to tureckie drony bojowe, które zostały włączone do działań wojennych w Ukrainie zaraz po rosyjskiej inwazji 24 lutego. Drony zyskały w mediach społecznościowych sławę (zwłaszcza w początkowym okresie wojny), jako skuteczna broń przeciwko siłom rosyjskim.

Ukraińskie wojsko w teledysku kpi z Putina i Ławrowa

Ukraiński zespół folklorystyczny "Światowid" nagrał nowy teledysk do piosenki Tarasa Borowki o dronie Bayraktar TB2. W teledysku udostępnionym na Facebooku przez Służby Bezpieczeństwa Ukrainy pojawia się m.in. innymi prezydent Rosji Władimir Putin oraz rosyjski minister sprawa zagranicznych Siergiej Ławrow. Kilka ujęć wykonano na tle zniszczonego rosyjskiego sprzętu wojskowego.

Bayraktary TB2 to drony zdolne do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. "Dron ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kilogramów, a maksymalna prędkość to około 220 km/h" - czytamy na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Siewierodonieck. Cywile ukrywają się w zakładach Azot

Litwini kupią Ukrainie drona Bayraktar TB2

Litwini wpłacili ponad 5 milionów euro w publicznej zbiórce na zakup wojskowego drona dla ukraińskiego wojska walczącego z rosyjską inwazją. Pieniądze na kupno tureckiego drona Bayraktar TB2 zebrano w ciągu trzech i pół dnia.

- To prawdopodobnie pierwszy raz w historii, gdy obywatele jednego kraju mogą kupić i podarować taką ciężką broń innemu państwu - powiedział litewski dziennikarz Andrius Tapinas, inicjator zbiórki prowadzonej przez internetową telewizję Laisves TV. Pieniądze zostaną przekazane litewskiemu ministerstwu obrony, które zajmie się kupnem drona i amunicji do niego. Minister obrony Arvydas Anusauskas poinformował, że jego zastępca uda się w najbliższym tygodniu do Turcji i podpisze umowę w tej sprawie.

Ukraińcy przyblokowali sukcesy Rosjan w Donbasie

