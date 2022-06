Małpia ospa już w 26 krajach. WHO ostrzega: Takich chorób będzie coraz więcej

Już 26 krajów na świecie odnotowało co najmniej jeden przypadek zakażenia wirusem małpiej ospy - podaje Reuters. Jak zaznacza dr Mike Ryan z WHO, zwiększa się liczba czynników, które stwarzają warunki do występowania chorób jak małpia ospa czy gorączka krwotoczna Lassa.

