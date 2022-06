Królowa Elżbieta świętuje 69-lecie koronacji. Mówiono o niej "najbardziej pamiętna dziewczyna Bonda"

69 lat temu - 2 czerwca 1953 roku - odbyła się koronacja Elżbiety II na władczynię Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Monarchini panowanie objęła jednak już wcześniej - 6 lutego 1952 roku, po śmierci jej ojca króla Jerzego VI. Dlatego od dziś (2 czerwca) przez 4 dni Wielka Brytania będzie świętować 70-lecie jej panowania. W programie między innymi wielka wojskowa parada, nabożeństwo dziękczynne w londyńskiej katedrze św. Pawła, koncert w pobliżu Pałacu Buckingham i przedstawienie multimedialne.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziwne obyczaje panujące wśród rodziny królewskiej

Królowa Elżbieta II świętuje 69-lecie koronacji. Transmisję oglądało 200 mln ludzi

2 czerwca 1953 roku Elżbieta II otrzymała insygnia władzy królewskiej: koronę, berło i jabłko. Zasiadła na tronie wykonanym w 1300 roku dla króla Edwarda I.

Ceremonia rozpoczęła się od pochodu z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminsterskiego, które było miejscem koronacji królów angielskich i brytyjskich od intronizacji Harolda II w 1066 roku. Przy ołtarzu w opactwie, gdzie zaproszono 8 tysięcy gości, królowa złożyła przysięgę koronacyjną, przyrzekając przestrzeganie sprawiedliwości i praw królestwa oraz obronę wiary anglikańskiej. W przeciwieństwie do innych krajów koronacja w Wielkiej Brytanii ma wymiar religijny, a jej najważniejszym elementem jest namaszczenie. Podczas ceremonii Elżbieta zawiązała przymierze z Bogiem, poświęcając siebie dla korony.

Królowa Elżbieta obchodzi urodziny. Jest lalka Barbie z jej wizerunkiem

Podczas ceremonii koronacji Elżbieta II miała na sobie satynową suknię i aksamitny płaszcz w kolorze purpury wyszywany złotem. 65 lat później przyznała, że ciężkie szaty ograniczały możliwość poruszania się, a wysadzana drogimi kamieniami korona, ważąca prawie 2 kilogramy, nie pozwalała pochylić głowy. Podróż powozem z Pałacu Buckingham do opactwa określiła jako "niezbyt wygodną".

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W dniu koronacji na ulicach Londynu zgromadziły 3 miliony ludzi, a za pośrednictwem transmisji stacji telewizyjnych wydarzenie obejrzało ponad 200 milionów ludzi na całym świecie.

Elżbiecie II przysługuje tytuł Głowa Stanu - Head of State. Jej rolę w państwie określa zwrot "The Queen reigns, but not rules", czyli "Królowa panuje, ale nie rządzi". Wszyscy premierzy liczyli się jednak z jej opinią. John Major, który był szefem brytyjskiego rządu w latach 1990-97, powiedział kiedyś, że "jeśli ktoś nie pyta królowej o zdanie, traci wyjątkową okazję". Trzy razy podczas swojego panowania, w czasie kryzysów konstytucyjnych, królowa sama mianowała premiera: w 1957, 1963 oraz w 1974 roku. Niektórzy szefowie rządu urodzili się, kiedy była już na tronie. Poza Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Elżbieta II włada czternastoma innymi państwami, w tym Australią, Jamajką oraz Kanadą. Jest zwierzchnikiem Kościoła anglikańskiego.

Wielka Brytania. Królowa Elżbieta II kończy 96 lat. Panuje już 70 lat

Elżbieta II była trzecia w kolejce do tronu. Zasiada na nim od 70 lat

Jej Wysokość jest 40. monarchą Wielkiej Brytanii od czasów Wilhelma Zdobywcy. Jest córką Jerzego VI Windsora i Elżbiety Bowes-Lyon. Pochodzi w prostej linii od króla Egberta z dynastii saskiej, który w 829 roku zjednoczył Anglię pod swym panowaniem. Przyszła na świat 21 kwietnia 1926 roku w Londynie. Na chrzcie otrzymała imiona: Elżbieta Aleksandra Maria.

Księżniczka Elżbieta spędziła dzieciństwo w Londynie i w wiejskich rezydencjach dziadków. Edukację odebrała w domu pod kierunkiem Henry'ego Martena, późniejszego zastępcy rektora Eton College. Studiowała historię konstytucyjną, prawo, sztukę i muzykę. Pobierała także lekcje jazdy konnej. W czasie II wojny światowej została przeszkolona na kierowcę i mechanika, była oficerem w Pomocniczej Służbie Terytorialnej, awansując do stopnia kapitana.

20 listopada 1947 roku poślubiła Filipa Mountbattena, pochodzącego z greckiej i duńskiej rodziny królewskiej.

Elżbieta była trzecią w kolejności sukcesorką tronu. Sytuacja zmieniła się w 1936 roku, kiedy zmarł Jerzy V, a królem został jego najstarszy syn Edward VIII. Panował zaledwie 326 dni, bo zrzekł się tronu dla Amerykanki Wallis Simpson, którą poślubił. Wtedy królem został ojciec Elżbiety Jerzy VI. Po jego śmierci, w lutym 1952 roku, ona zasiadła na tronie. Elżbieta II miała wówczas 25 lat, była matką dwojga dzieci: księcia Walii - Karola i księżniczki Anny. Potem urodziła jeszcze dwóch synów - Andrzeja i Edwarda.

"Najbardziej pamiętna dziewczyna Bonda"

Elżbieta II przetrwała falę krytyki monarchii, echa skandali związanych z brytyjską rodziną królewską oraz zarzucane jej chłodne relacje z Księżną Dianą. Jest królową kojarzoną z imperium i tradycją, a równocześnie osobą otwartą i pokazującą dystans wobec siebie samej. W 2012 roku wystąpiła w wideoklipie na otwarcie olimpiady w Londynie w towarzystwie Jamesa Bonda granego przez Daniela Craiga. Na filmie było widać, jak Elżbieta II i agent 007 wyskakują z helikoptera nad płytą stadionu. W 2013 roku otrzymała honorową nagrodę brytyjskiej akademii filmowo-telewizyjnej - Bafta. Wręczając ją monarchini, aktor i reżyser Kenneth Branagh określił Elżbietę II jako "najbardziej pamiętną dziewczynę Bonda".

Po śmierci księcia Filipa w kwietniu ubiegłego roku po raz kolejny pojawiły się spekulacje dotyczące jej rychłej abdykacji, które i tym razem okazały się przedwczesne. Królowa słynie z tego, że nigdy nie uchyla się przed obowiązkami, czemu wyraz dała jeszcze jako księżniczka w 1947 roku w słynnym przemówieniu radiowym wygłoszonym w Afryce Południowej do mieszkańców Imperium i krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Zadeklarowała wówczas, że całe swoje życie, bez względu na to, czy będzie ono krótkie, czy długie, poświęci służbie Brytyjczykom.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.