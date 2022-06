RIMPAC 2022. Wkrótce początek największych morskich ćwiczeń na świecie. Chiny mówią o "azjatyckim NATO"

Zobacz wideo Jak wojna Rosji z Ukrainą postrzegana jest na świecie? Prof. Legucka: Indie i Afryka powielają rosyjską propagandę

Ćwiczeniach Rim of the Pacific potrwają od 29 czerwca do 4 sierpnia. Wezmą w nich udział jednostki wojskowe z 26 krajów, w tym 38 okrętów nawodnych, cztery okręty podwodne i 170 samolotów - poinformowała III Flota Marynarki Wojennej USA.

REKLAMA

USA chcą "wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku"

Marynarka Wojenna dodała, że udział w ćwiczeniach weźmie około 25 tys. osób, w tym wojska lądowe z dziewięciu krajów. Wśród nich znajdą się kluczowi partnerzy Stanów Zjednoczonych z całego świata, w tym Indie, Japonia i Australia, które wchodzą w skład grupy Quad, a także pięć krajów sąsiadujących z Morzem Południowochińskim. Jak podkreśla CNN, Morze Południowochińskie jest jednym z najbardziej burzliwych obszarów pod względem napięć militarnych na świecie.

Chiny budują swoje siły i rozszerzają zasięg w regionie, w tym militaryzują wyspy na Morzu Południowochińskim. USA towarzyszy więc hasło "wolny i otwarty Indo-Pacyfik", a w ćwiczeniach wezmą udział kraje, do których swoje roszczenia wysuwały Chiny: Filipiny, Malezja i Brunei. CNN zaznacza, że Stany Zjednoczone, Indie, Japonia i Australia pogłębiają współpracę wojskową, ponieważ wszystkie dostrzegają rosnące roszczenia Chin względem całego regionu.

W ćwiczeniach wezmą udział również: Kanada, Chile, Kolumbia, Dania, Ekwador, Francja, Niemcy, Izrael, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Peru, Korea Południowa, Sri Lanka, Tajlandia, Tonga i Wielka Brytania.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Dania chciała przekazać pojazdy bojowe Ukrainie. Szwajcaria mówi "nein"

Chiny mówią o "azjatyckim NATO"

Ćwiczenia RIMPAC 2022 będą największymi ćwiczeniami morskimi na świecie. Mają skupić się na ćwiczeniach artyleryjskich, rakietowych, przeciw okrętom podwodnym i obronie powietrznej, a także na operacjach zwalczania piractwa, operacjach rozminowania, unieszkodliwiania materiałów wybuchowych oraz operacjach nurkowania i ratownictwa - podała amerykańska Marynarka Wojenna.

Ponadto tegoroczna edycja ćwiczeń ma przyczynić się do "zwiększonej interoperacyjności, odporności i sprawności potrzebnej do odstraszania i zwalczania agresji ze strony głównych sił we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach konfliktu".

CNN informuje, że Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chin, skrytykował ugrupowanie, nazywając je "azjatyckim NATO" i oskarżając o "podsycanie geopolitycznej rywalizacji"

Dowódca Rosjan zniknął. "NYT": Od dwóch tygodni nie było go na froncie