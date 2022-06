Dania chciała przekazać pojazdy bojowe Ukrainie. Szwajcaria mówi "nein". Powodem polityka neutralności

Dania chciała przekazać Ukrainie 20 wozów opancerzonych typu Piranha III wyprodukowanych w Szwajcarii. Europejski kraj, według obowiązujących przepisów, wymaga jednak od państw, które sprzedają lub oddają pochodzącą ze szwajcarii broń, aby ubiegały się o zgodę na tego typu krok.

Według informacji stacji SRF szwajcarski państwowy sekretariat ds. gospodarczych odmówił wydania zgody na dostarczenie pojazdów na potrzeby wojny w Ukrainie. Odmowę uzasadniano polityką neutralności, którą kieruje się Szwajcaria.

To nie pierwsze weto Szwajcarii w sprawie dostarczenia sprzętu do Ukrainy. Na początku kwietnia sprzeciwiono się dostarczeniu amunicji do niemieckich czołgów Gepard. Również w tamtym przypadku odmowę uzasadniano neutralnością oraz ustawą o materiałach wojennych, która zakazuje eksportu uzbrojenia do państw, gdzie toczy się konflikt zbrojny.

Polski wniosek o dostarczenie uzbrojenia został również odrzucony przez szwajcarski rząd.

Wojna w Ukrainie. Rośnie presja wobec Szwajcarii. Zrezygnują z polityki neutralności?

W szwajcarskim parlamencie pojawiają się głosy, jakoby europejski kraj miał zmienić przepisy i zdecydować się na przekazywanie uzbrojenia pod pewnymi warunkami. - Rada Federalna powinna teraz podjąć działania i skorygować swoją praktykę - mówił przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej Pirmin Bischof.

Liderka Partii Zielonych Liberałów Tiana Moser również chce zmian w przepisach. Jak zaznaczała, nie chodzi w końcu o bezpośredni eksport broni, ale o broń, którą Szwajcaria już sprzedała zaprzyjaźnionym państwom - Ona zostałaby przekazana krajowi, który broni się przed agresorem - stwierdziła.

- Obecna praktyka jest szeroko popierana. Rada Federalna nie może po prostu pożegnać się z nią za kulisami bez pytania o zdanie Parlamentu - mówił z kolei lider Zielonych Balthasar Glättli. Członek Rady Narodu Szwajcarii widzi zagrożenie dla istotnej dla Szwajcarów neutralności państwa w sytuacji, w której zmieniona zostałaby dotychczasowa praktyka wobec szwajcarskiego uzbrojenia będącego na wyposażeniu innych krajów.

Ostateczna decyzja Rady Federalnej co do eksportu broni będzie miała charakter precedensowy. Jeśli ostatecznie rząd krajowy zmieni zdanie i wyrazi zgodę na eksport szwajcarskiego uzbrojenia dla Ukrainy, Dania będzie mogła złożyć kolejny wniosek o eksport pojazdów Piranha III.

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę Szwajcaria już wcześniej częściowo zrezygnowała z utrzymywanej od dawna polityki neutralności w stosunkach międzynarodowych. Jak do tej pory zgodziła się jednak tylko nałożyć sankcje przeciwko Rosji.