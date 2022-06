Dzień Dziecka. Ołena Zełenska apeluje do polskich dzieci: Czułość i dobro pokonają zło

Z okazji Dnia Dziecka na łamach "Dziennika" został opublikowany list Ołeny Zełenskiej, w którym pierwsza dama Ukrainy zwróciła się do polskich uczniów. Zełenska przytoczyła historię Soni i Patrona - kotki i psa-sapera, które na co dzień pomagają ukraińskim dzieciom nieść ratunek i wsparcie. "Bądźmy więc wszyscy tacy jak Sonia i Patron - darujmy radość, pokój i nadzieję. A wtedy żadne zło na Ziemi nie odbierze dzieciom uśmiechu" - zaapelowała Zełenska.

Ołena Zełenska z prośbą do polskich dzieci: Zaprzyjaźnijcie się z ukraińskimi kolegami. Potrzebują waszego wsparcia

Pierwsza dama rozpoczęła swoją wypowiedź od odpisania historii chłopca z Czernihowa, który marzył, by mieć psa. "Pewnego razu tata dał mu białego szczeniaka z rdzawymi cętkami. Piesek okazał się bardzo mądry, więc tata zaczął go zabierać do pracy, by mu pomagał. Zapytacie mnie - czy psy chodzą do pracy? Oczywiście! Psy mogą wykonywać wiele przydatnych zawodów!" - opisywała Zełenska.

Okazało się, że gdy wybuchła wojna, mały Patron stał się niezastąpiony - potrafił wskazać saperom miejsca, w których zostały pozostawione miny. Sonia to natomiast kotka, która towarzyszyła ukraińskim dzieciom podczas ucieczki z sierocińca w Kramatorsku. "Jak prawdziwy przyjaciel pomagała dzieciom przezwyciężyć strach i stres" - podkreśliła.

Zełenska podkreśliła, że opisana historia wydarzyła się naprawdę. "Dzieci zyskały w [Patronie - red.] swego prawdziwego obrońcę" - napisała, dodając, że podczas wojny "rzadko bywają dobre chwile", dzieci natomiast zawsze potrzebują miłości i bezpieczeństwa. Niestety wiele ukraińskich dzieci je utraciło. Pierwsza dama postanowiła więc zaapelować do polskich uczniów:

Pewnie w waszych klasach macie ukraińskich kolegów. Proszę, zaprzyjaźnijcie się z nimi. Bardzo potrzebują waszego ciepła i wsparcia. To czułość i dobro pokonają zło i ciemne siły

- napisała w liście.



Ukraina. Pies-saper o imieniu Patron złożył życzenia z okazji Dnia Dziecka

Tymczasem z okazji Dnia Dziecka życzenia dla najmłodszych pojawiły się także na profilu samego Patrona. "Wszystkim dzieciom chcę powiedzieć coś ważnego" - czytamy we wpisie. "Nigdy nie przestawaj marzyć i wierzyć. Wydaje mi się, że gdzieś wysoko na niebie wszystkie marzenia czepiają się chmury, a kiedy pada, spełniają się. Czasami krople ze snami nie dosięgają ziemi, więc często trzeba śnić. A wiara, że wszystko będzie dobrze, pomaga snom mocniej trzymać się chmur" - napisano w życzeniach i dodano: "Nie zapomnij się uśmiechnąć. Nawet kiedy bardzo, bardzo smutno".

