Historyk o wojnie propagandowej w Rosji: Czuję, że coś się szykuje, jakiś niesamowity krok Putina

Prof. Nikołaj Iwanow, historyk związany z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego mówił w Polsat News o niezadowoleniu rosyjskiego społeczeństwa i atakach pod adresem Władimira Putina. Z decyzji Kremla niezadowoleni mają być przeciwnicy wojny z Ukrainą oraz nacjonaliści, którzy Putina uważają za "zbyt miękkiego". Zdaniem eksperta prezydent Rosji "już przegrał tę wojnę duchowo".

Ekspert wiąże nastroje obywateli Rosji z nową odsłoną rosyjskiej wojny propagandowej. - W przekazach pojawia się coś nowego. Powtarzają: "Chcą nas zniszczyć" - mówił w "Gościu Wydarzeń" prof. Nikołaj Iwanow.

Jestem absolutnie przekonany, że w związku z tą nową kampanią, nową falą wojny propagandowej, coś się szykuje. Ja tak czuję, że coś się szykuje, jakiś niesamowity krok Putina, nie daj Boże, żeby to było użycie jakiejś nowej broni. Nie chcę mówić o użyciu najstraszniejszej broni atomowej, obym nie miał racji

- powiedział profesor na antenie.

Jeśli będziemy prowadzić politykę nienawiści, to skończy się to również dla nas bardzo źle, bo na fali tej nienawiści Putin, który działa w tej wojnie zupełnie nieprzewidywalnie i absolutnie nielogicznie, może coś wymyślić. Nie wiadomo, jaki będzie to krok

- przekonywał ekspert.

W środę informowaliśmy o decyzji Władimira Putina, który nakazał swoim wojskom zdobycie obwodu ługańskiego do 1 czerwca, a donieckiego do 1 lipca. To nieoficjalne ustalenia ukraińskiej telewizji Kanał 24. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał ostatnim wystąpieniu, że sytuacja w Donbasie jest obecnie bardzo trudna:

"Na śmierć i życie z całym światem"

Historyk ocenia, że przekaz, który Kreml kieruje do Rosjan, jest jasny i sprowadza się do tego, że "walczymy na śmierć i życie z całym światem". Aktywność propagandy będzie rosnąć w związku z przyjętym w tym tygodniu szóstym pakietem sankcji i nałożeniem embarga na rosyjską ropę.

Wstępnie ustalono, że restrykcjami zostanie objęta ropa sprowadzana tankowcami, natomiast wyłączone spod embarga zostaną ropociągi. Dodatkowo także Polska i Niemcy mają zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. A to zmniejszy skutecznie do końca roku około 90 procent importu ropy z Rosji do Unii Europejskiej.

Szósty pakiet sankcji wobec Moskwy obejmuje m.in. "mocno uderzające środki": wyłączenie największego rosyjskiego banku Sbierbank z systemu SWIFT, zakaz emisji dla trzech kolejnych rosyjskich nadawców państwowych (Rossija 24, Rossija RTR i TV Centr International) i sankcje personalne dla osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne.

Na listę sankcyjną wpisano również wreszcie Alinę Kabajewą, matkę dzieci Władimira Putina oraz zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, patriarchę Cyryla, który - jak napisano w uzasadnieniu - jest jednym ze znaczących zwolenników rosyjskiej napaści na Ukrainę i przedstawia ją jako wojnę ze złem.

"Druga Rosja"

Prof. Nikołaj Iwanow oszacował, że grono tych, którzy nie przyjmują przekazu Kremla, liczy w Rosji tysiące osób.

- Jeżeli dane oficjalne świadczą o tym, że 70 proc. Rosjan popiera Putina, to wśród młodych ludzi do 30. roku życia będzie to tylko 18 proc. A przyszłość tego kraju polega właśnie na tych ludziach, na młodych Rosjanach - powiedział prof. Nikołaj Iwanow.

- Istnieje również ta "druga Rosja", która się buntuje. Są napady na wojenkomaty, punkty werbunkowe armii, są ludzie, którzy protestują. Jednak dziś, w czasie wojny protestować jest bardzo trudno - dodał prof. Iwanow. - Zwolennicy Nawalnego są aresztowani - zaznaczył.