W obwodzie iwanowskim w Rosji rozpoczęły się ćwiczenia sił nuklearnych - informują w środę 1 czerwca rosyjskie agencje informacyjne. Na poligony wyjechały pojazdy wyposażone w systemy rakiet balistycznych "Jars". W ocenie niezależnych analityków wojskowych, to kolejna w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę próba zastraszenia zachodniego świata bronią atomową.

Rosja rozpoczęła ćwiczenia sił nuklearnych

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że w ćwiczeniach bierze udział około 100 pojazdów i 1000 żołnierzy. Podstawowym zadaniem uczestników manewrów jest jak najszybsze wyprowadzenie w teren systemów rakietowych, pokonanie dystansu 100 kilometrów, zajęcie pozycji bojowych i zamaskowanie sprzętu. Po wkroczeniu rosyjskiej armii do Ukrainy Władimir Putin ogłosił dla sił nuklearnych stan podwyższonej gotowości.

Część analityków wojskowych nazwała takie działania "jądrowym szantażem". Rakiety "Jars" biorące udział w ćwiczeniach, to pociski międzykontynentalne o zasięgu do 11 tysięcy kilometrów, zdolne do przenoszenia od trzech do sześciu głowic jądrowych.

500 rosyjskich żołnierzy okupuje elektrownię atomową w Zaporożu

Rosjanie zajęli centrum Siewierodoniecka, przejmują także kontrolę w obwodach ługańskim i donieckim

Według informacji Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowanych 1 czerwca, Rosjanie zajęli centrum Siewierodoniecka. O miasto już od wielu dni trwają zaciekłe walki. Ponadto Rosjanie atakowali też pozycje ukraińskiej armii na innych odcinkach frontu - głównie w Donbasie. Jak napisano w porannym, środowym raporcie Sztabu Generalnego, Rosjanie prowadzą szturm w południowej, północnej i wschodniej części Siewierodoniecka. Dodano, że umacniają też swoje pozycje w centrum miasta.

Rosyjska armia szturmuje ponadto w kierunku Bachmutu w Donbasie. Ostrzeliwuje za pomocą artylerii, ale też lotnictwa szereg odcinków frontu na wschodzie i południu Ukrainy. Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział, że Rosja przejmuje kontrolę w obwodach ługańskim i donieckim. W TVP Info polityk podkreślił, że Rosjanie mają dziesięciokrotnie większą liczbę sprzętu i żołnierzy.

W nocy z wtorku na środę prezydent Wołodymyr Zełenski informował, że ukraińska armia odnosi pewne sukcesy na kierunku chersońskim. Odzyskała też niektóre terytoria w obwodzie charkowskim. Siły Zbrojne Ukrainy powstrzymują także ataki okupantów w obwodzie zaporoskim. Tam, jak mówił, główne kierunki to Hulajpole i Orichowe. Ponadto, według informacji Sztabu. na Morzu Czarnym rosyjska flota wciąż prowadzi blokadę żeglugi statków handlowych z ukraińskich portów.

