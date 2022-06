We wtorek został wyemitowany wywiad Wołodymyra Zełenskiego, którego udzielił amerykańskiemu serwisowi newmax.com. - Nie oddamy naszych ziem, ponieważ nasze ziemie są naszymi ziemiami: to nasza niezależność, nasza suwerenności - powiedział Zełenski.

Wołodymyr Zełenski: Rosja nie będzie w stanie w najbliższym czasie kontrolować wszystkiego na Ukrainie

Wołodymyr Zełenski zapewnił, że nie zgodziłby się na zagrabienie przez Rosję jednej trzeciej terytorium Ukrainy. Zwrócił jednak uwagę, że rzeczywiście istnieją "trudności z niektórymi terytoriami". - Są pewne szczegóły, ale wszystkie te trudności można by omówić i te dyskusje byłyby konieczne, aby zatrzymać wojnę - stwierdził. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jeśli powstałoby ultimatum i musiałbym oddać jedną trzecią swojego terytorium w zamian za pokój, "to nie jest to coś, na co mógłby się zgodzić".

Zełenski stwierdził, że "Rosja nie będzie w stanie w najbliższym czasie kontrolować wszystkiego w Ukrainie". - I wtedy jest tylko jedno rozwiązanie: okupacja siłą. Negocjacje mogą być, ale musi być sens, musi być chęć ze strony Rosji do tych negocjacji - podkreślił.

Wołodymyr Zełenski: Nie interesuje nas to, co dzieje się w Rosji. Interesuje nas tylko terytorium Ukrainy

Prezydent po raz kolejny zaapelował o przekazanie Ukrainie broni dalekiego zasięgu. Podkreślił, że użycie jej ma na celu jedynie obronę terytorium Ukrainy. - Wiem, że niektóre osoby w Stanach Zjednoczonych lub w Białym Domu mówią, że możemy jej użyć [broni dalekiego zasięgu-red.] do ataku na Rosję - powiedział i zapewnił, że Ukraina nie ma planów agresji na Rosję. - Nie interesuje nas to, co dzieje się w Rosji. Interesuje nas tylko terytorium Ukrainy - zapewnił prezydent Ukrainy podczas rozmowy z newmax.com.

- Obecnie 22,5 miliona ton zboża jest blokowanych przez Rosję - powiedział Zełenski. Dodał, że aby odblokować to terytorium, Ukraina "musi mieć broń o zasięgu do 120-140 kilometrów". - W przeciwnym razie możemy stanąć w obliczu kryzysu żywnościowego - wyjaśnił. Podkreślił, że prosił o broń dalekiego zasięgu, aby pomóc obywatelom Ukrainy, którzy "nie mają dostępu do wody, żywności i innych zasobów", a wojska mają problem z dotarciem do nich.

