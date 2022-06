USA. Jest decyzja w sprawie broni dla Ukrainy. Joe Biden podał szczegóły

"Zadziałaliśmy szybko, wysyłając Ukrainie znaczną ilość broni i amunicji, aby mogła walczyć na polu bitwy i zająć jak najsilniejszą pozycję przy stole negocjacyjnym. Dlatego zdecydowałem, że dostarczymy Ukraińcom bardziej zaawansowane systemy rakietowe i amunicję, które pozwolą im precyzyjniej uderzać w kluczowe cele" - zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w artykule w dzienniku "The New York Times".

Będą to systemy artylerii rakietowej wysokiej mobilności M142 HIMARS o zasięgu do 80 kilometrów. Według Białego Domu Ukraina zapewniła, że nie zostaną one użyte przeciwko celom na terytorium Rosji. "Nie zachęcamy ani nie umożliwiamy Ukrainie ataków poza jej granicami" - stwierdził prezydent Joe Biden.

HIMARS są częścią 11 amerykańskiego pakietu pomocy dla Ukrainy o wartości 700 milionów dolarów. Zawiera on również systemy radarowe, dodatkowe pociski Javelin, pociski artyleryjskie, śmigłowce, pojazdy taktyczne i części zamienne.

Wojna w Ukrainie. Biden: Nie będziemy próbowali usunąć Putina

"Nie dążymy do wojny między NATO a Rosją. Chociaż nie zgadzam się z Putinem i uważam jego działania za oburzające, Stany Zjednoczone nie będą próbowały doprowadzić do jego usunięcia w Moskwie. Dopóki Stany Zjednoczone lub nasi sojusznicy nie zostaną zaatakowani, nie będziemy bezpośrednio zaangażowani w ten konflikt, nie wysyłając żołnierzy amerykańskich do walki na Ukrainie i nie atakując sił rosyjskich" - podkreślił Joe Biden.

Amerykański prezydent przyznał, że "wiele osób na całym świecie jest zaniepokojonych użyciem broni jądrowej".

"Obecnie nic nie wskazuje na to, by Rosja zamierzała użyć broni jądrowej w Ukrainie, chociaż okazjonalna retoryka Rosji, by potrząsnąć szablą nuklearną, jest sama w sobie niebezpieczna i ekstremalna" - dodał.

