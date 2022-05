Siewierodonieck - atak na fabrykę, chmura dymu nad miastem. "Uderzyli w zbiornik z kwasem azotowym"

Rosjanie ostrzelali w Siewierodoniecku zbiornik z kwasem azotowym - przekazał Serhij Hajdaj, szef ługańskiej administracji obwodowej. Do wpisu dodał zdjęcia, na których widać kłęby brązowego dymu. Hajdaj apeluje do mieszkańców, by nie wychodzili na zewnątrz. Ostrzega przed poważnymi konsekwencjami wdychania oparów.

