Belgia. Wypadek z Polakiem za kierownicą. Uderzył w bariery i dachował. Był kompletnie nagi

Belgijskie media poinformowały o wypadku Polaka, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę w położonej przy granicy z Holandią miejscowości Melsele w północnych regionach kraju. Kierowca najpierw uderzył w betonowe bariery ustawione na zwężeniu drogi, a następnie dachował.

REKLAMA

Zobacz wideo Brawurowe zachowanie na drodze kierowcy BMW

Belgia. Kompletnie nagi Polak zakończył jazdę dachowaniem

Jak podaje belgijska gazeta "Het Laatste Nieuws", mężczyzna mógł pomylić drogę i jechać pod prąd. Uderzył w dwa ciężkie betonowe bloki, które znajdowały się blisko przejścia dla pieszych i dachował. Samochód zatrzymał się 50 metrów dalej.

Ukradli kable zasilające szpital w prąd. "Skrajny brak respektu dla życia"

Belgia. Strażacy pomogli rannemu Polakowi wydostać się z auta. Był całkiem nagi

Na miejsce przybyły służby ratunkowe. Aby wyciągnąć zakleszczonego Polaka z auta, potrzebna była pomoc strażaków. Kiedy udało się to zrobić, okazało się, że kierowca był zupełnie nagi. W wyniku wypadku mężczyzna odniósł ciężkie obrażenia i został przetransportowany do szpitala.

Policja prowadzi śledztwo w sprawie zdarzenia drogowego. Wciąż nie wiadomo, czy mężczyzna był pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

Jechał rowerem po drodze ekspresowej S3. "Skrócił sobie drogę do domu"

Wypadki w Polsce

Według wstępnych danych polskiej policji w 2021 roku zgłoszono 22 802 wypadki oraz 420 627 kolizji drogowych. W porównaniu do 2020 roku jest to 738 wypadków mniej; w stosunku do 2019 roku to spadek o 7486. W wyniku wypadków w 2021 r. śmierć poniosły 2233 osoby. To także niższy wynik (o 258), niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2491 osób (z kolei w porównaniu do 2019 roku liczba ofiar śmiertelnych jest niższa o 676). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 413 osób, czyli o 50 mniej niż w 2020 r. i o 9064 mniej niż w 2019.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.