"Jest pierwsza potwierdzona utrata pojazdu Bushmaster Protected Mobility Vehicle (ze zdalną stacją uzbrojenia EOS R400-Mk2), ofiarowanego Ukrainie przez Australię" - przekazano na Twitterze Ukraine Weapons Tracker. Do tweeta dołączono nagranie przedstawiające szczątki zniszczonego przez Rosjan pojazdu na pustym polu we wsi Trypillia (granica obwodów donieckiego i ługańskiego). Informację przekazała także australijska telewizja 9News.

Wojna w Ukrainie. O dostawę Bushmasterów prosił Australię prezydent Zełenski

O przekazanie Bushmasterów Ukrainie 31 marca zaapelował do rządu Australii sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Decyzja zapadła już kolejnego dnia, a tydzień później pierwsze trzy tego typu transportery opancerzone zostały wysłane do Europy. Australia zapewniła Ukrainie w sumie 20 takich pojazdów o łącznej wartości ok. 50 mln dolarów australijskich (ok. 153 mln zł). Wozy zostały przemalowane na oliwkową zieleń, opatrzone flagami Ukrainy i wyposażone m.in. w GPS i ulepszoną ochronę pancerza. Na znak solidarności umieszczono też hasło "Zjednoczeni z Ukrainą" w językach angielskim i ukraińskim.

Czym jest Bushmaster?

Transportery Bushmaster zostały zaprojektowane przez firmę należącą dawniej do australijskiego rządu - Australian Defence Industries (ADI). Obecnie ich produkcją zajmuje się Thales Australia wspólnie z Oshkosh Truck (która przejęła firmę ADI). Masowa produkcja tych pojazdów ruszyła w 2005 r.

Ważący 12,5 tony Bushmaster, kołowy transporter piechoty, może pomieścić do 10 osób (wliczając w to kierowcę) i świetnie radzi sobie w trudnych warunkach. Jest w pełni klimatyzowany, odporny na wybuchy min i odłamki oraz lekką broń strzelecką. Wyposażono go w system Run Flat, a także centralny układ pompowania opon, dzięki czemu jest w stanie poruszać się nawet z przebitymi oponami. Ma silnik Caterpillar 3126E. Jego zasięg operacyjny to 800 km, zaś maksymalna prędkość to około 100 km/h. Bushmaster posiada także pierścienie mocujące do karabinów maszynowych 5,56 mm i 7,62 mm. Australijska armia używała tych wozów podczas konfliktu w Afganistanie.



