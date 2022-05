Sprawa została nagłośniona przez użytkownika Ostapenko z kanału Toronto Television na YouTube i dziennikarkę Melanię Podolak. To oni udostępnili zdjęcia wiadomości, którą dostał mieszkaniec Mariupola. Mężczyzna musiał ewakuować się z miasta po tym, jak Rosjanie rozpoczęli wojnę.

Rosyjski żołnierz ukradł konsolę PlayStation, a później napisał do właściciela z "prośbą" o hasło

W pierwszej wiadomości Rosjanin żąda podania hasła do konta Sony Ukraińca. Dzięki temu mógłby uzyskać dostęp do gier, które znalazły się w cyfrowej kolekcji właściciela skradzionej konsoli PlayStation 4. Rosyjski żołnierz przekonywał, że próbuje jedynie uzyskać dostęp do gier i nie próbuje się włamać na konto mailowe właściciela.

Mieszkaniec Mariupola odpowiedział na jego wiadomość krótkim "nie". Następnie ma miejsce seria maili od Rosjanina, jednak Ukrainiec nie zdecydował się mu odpisać. Ostatnia wiadomość od wrogiego żołnierza brzmi: "Odpiszesz, czy już nie żyjesz?".

Mariupol był najbardziej obleganym miastem. Rosjanie atakowali je dzień w dzień, niszcząc całą infrastrukturę cywilną. W Mariupolu zniszczone zostały niemal wszystkie budynki mieszkalne. Ostrożne szacunki mówią, że w mieści zginęło co najmniej 22 tys. cywilów. Na obrzeżach miasta kopane są kolejne masowe groby. Wcześniej zwłoki niektórych ofiar chowane były w płytkich grobach, jednak po uruchomieniu kanalizacji ciała zaczęły wypływać na wierzch.

W ostatnich dniach od mieszkańców okupowanego Mariupola, których w mieście zostało około 100 tys., zaczęto przyjmować wnioski o rosyjski paszport.

