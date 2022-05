"Kadyrowcy" walczący na miecze, ostrzeliwujący sosny w lesie i tańczący w rytm wystrzałów z karabinów. To nie żart, a filmik nagrany i wyreżyserowany przez samych żołnierzy z formacji zbrojnej Ramzana Kadyrowa, przywódcy Czeczenii, wspierającego swoimi oddziałami Rosję w wojnie z Ukrainą. Kompromitujące nagranie zostało zdobyte przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, która dodała do filmiku muzykę pasującą do "popisów" żołnierzy.

