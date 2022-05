Rosja. Władze Kirowa boją się ataków. Kazały mieszkańcom opróżnić piwnice, by urządzić w nich schrony

W rosyjskich mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że mieszkańcy 480-tysięcznego Kirowa mają 10 dni na oczyszczenie piwnic ze swoich rzeczy. Pomieszczenia te mają być wykorzystane podczas możliwego ostrzału artyleryjskiego. Administracja miasta przekazała wprawdzie, że czyszczenie piwnic było częścią corocznej kontroli, która ma na celu utrzymanie budynków w czystości zgodnie z przepisami sanitarnymi i przeciwpożarowymi. Ale napisano również, że takie działanie "wiąże się z możliwym ostrzałem i zawaleniem się domów" - informuje portal themoscowtimes.com.



Rosja. Mieszkańcy Kirowa mają oczyścić piwnice, by mogły powstać schrony

Pismo, które władze Kirowa wystosowały do mieszkańców 17 maja, pojawiło się w aplikacji Telegram. "Mieszkańcy Kirowa muszą opuścić piwnice domów, aby stworzyć schrony. Ulotki informacyjne na domach powiesiła firma zarządzająca Kirov Energy Systems. Poprosiła mieszkańców o opuszczenie piwnic w ciągu 10 dni, w celu ich rozebrania i oczyszczenia pomieszczeń" - przekazano we wpisie.

Wojna w Ukrainie. Aktualne działania armii rosyjskiej w Ukrainie

Nie jest jasne, dlaczego władze Kirowa leżącego prawie 1 tys. km na północny wschód od Moskwy oraz 1,7 tys km od Charkowa przy granicy ukraińsko-rosyjskiej obawiają się ataku ze strony Ukrainy. To Rosja od dwóch miesięcy atakuje Ukrainę. Według informacji przekazanych 31 maja przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, armia rosyjska nie podjęła aktywnych działań w kierunku północnym. "Wróg przeprowadził ostrzał moździerzowy osiedli na obszarach przygranicznych Czernihowa i Sumy. W kierunku Słobożańskim wróg nadal przygotowuje się do ofensywy, bada prawdopodobne sposoby podejścia, dostarczanie broni i sprzętu wojskowego oraz zasobów materialnych z terytorium federacji rosyjskiej. Wróg nie podjął aktywnych działań w kierunku Charkowskim. Strzelał do infrastruktury cywilnej na terenach osiedli Terny, Łozowa, Protopopivka, Rudneve, Sokolivka i innych - przekazały ukraińskie siły zbrojne.

