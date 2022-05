Deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej (czyli niższej izby parlamentu Rosji) Aleksiej Żurawlew był gościem propagandowego programu "60 minut" emitowanego na kanale Rossija 1. Nagranie audycji zamieściła na Twitterze amerykańska dziennikarka Julia Davis. "W rosyjskiej telewizji państwowej dyskutują nie tylko o tym, czego potrzeba, by zniszczyć Stany Zjednoczone, ale także o tym, ilu Ukraińców trzeba zmasakrować" - napisała, podkreślając, że na słowa Żurawlewa nikt w studiu "nawet nie mrugnął okiem", choć gospodarz programu sam jest członkiem Dumy.

Zobacz wideo Co jest straszniejsze - zagrożenie nuklearne czy naiwność Rosjan? [Gazeta.pl na granicy]

Rosja. Członek Dumy w telewizji: Dwa miliony Ukraińców powinno opuścić Ukrainę albo zostać zniszczonych

Rosyjski deputowany zastanawiał się na antenie, jak skończyłoby się wystrzelenie w stronę Stanów Zjednoczonych czterech pocisków. - Do zniszczenia całego wschodniego wybrzeża USA potrzebne są dwie rakiety Sarmat, plus dwie dla zachodniego wybrzeża. Cztery pociski i nic nie zostanie - perorował Żurawlew na antenie. Dodał, że grzyb wyższy niż wieżowiec będzie widoczny z Meksyku. - Jakich metod oni w ogóle używają? - wykrzykiwał, mając zapewne na myśli USA. - Próbują podnieść stawkę. [...] Nie powinniśmy się na to nabrać. Po prostu wyjaśniamy, że ich obliczenia są błędne. [...] Trzeba jasno powiedzieć, że nic nie zostanie [...]. To złudzenia, że w przypadku wojny nuklearnej będzie dobrze, nikomu nie będzie dobrze, oceńcie to poprawnie - mówił.

Dalej Żurawlew przedstawił wyliczenia, według których 40 proc. Ukraińców miałoby być przeciwko "burzeniu pomników z czasów II wojny światowej", a 36 proc. być wobec tego neutralnych. Ci, którzy to popierają, powinni jego zdaniem zginąć.

- Tylko 19 proc. to popiera. Jeśli przeinstalujemy ich mózgi poprawnie, 12-15 proc. także będzie uważać, że nie powinno się tego robić. Tak więc maksymalnie pięć proc. jest nieuleczalna. Dwa miliony ludzi gotowych jest do odtworzenia SS. [...] Te dwa miliony ludzi powinny opuścić Ukrainę albo zostać poddanych nazyfikacji, czyli zniszczonych. Dla mnie to niestety wojna domowa [...] Boli mnie serce, bo Rosjanie walczą z Rosjanami - mówił.

Rosja. Aleksiej Żurawlew mówi, by wystrzelenie pocisków nuklearnych zwalić na Wenezuelę

Jak przytacza rosyjska agencja informacyjna URA.RU, wcześniej Żurawlew na antenie Rossija 1 powiedział także, że Rosja może uniknąć odpowiedzialności za wystrzelenie rakiet. - Niedawno zawarliśmy z Wenezuelą umowę o wykorzystaniu przestrzeni. Cóż, wy [Zachód] wykorzystujecie Ukrainę przeciwko nam, podczas gdy my mamy pociski Sarmat. [Zostaną wystrzelone] przez Wenezuelę - raz i poleciał! I nie mamy z tym nic wspólnego - powiemy to! - cytuje agencja.

