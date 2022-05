- Nie wyślemy Ukrainie systemów rakietowych, którymi Ukraińcy mogą uderzyć wewnątrz Rosji - powiedział w poniedziałek Joe Biden. Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany o rakiety dalekiego zasięgu, o których dostarczenie wnioskowała strona ukraińska.

Biden: Nie przekażemy systemów rakietowych, którymi można uderzyć w Rosję

Chodziło o system artylerii rakietowej M270 MLRS lub HIMARS. Drugi z systemów posiada wyrzutnię, która jest w stanie obsługiwać pociski o zasięgu od 25 do nawet 300 kilometrów oraz są zdolne do używania pocisków rakietowych z subamunicją kasetową. System M270 MLRS również obsługuje rakiety, których zasięg może wynieść do 300 km.

Stany Zjednoczone wyślą Ukrainie systemy MLRS? Nazywane są "karabinami snajperskimi"

Do słów prezydenta odniósł się później jeden z urzędników, który wyjaśnił dziennikarzom wcześniejszą wypowiedź polityka. Jak zauważono, słowa Joe Bidena doprowadziły do spekulacji, że amerykańska administracja, wbrew wcześniejszym deklaracjom, nie wyśle do Kijowa systemów, o które Ukraina zabiega od dawna.

- Wysłanie na Ukrainę systemu artylerii rakietowej M270 MLRS wciąż jest rozważane, ale nie rozważamy przekazania rakiet dalekiego zasięgu - przekazał przedstawiciel administracji Joe Bidena, cytowany przez CNN. - Nie rozważamy przekazania niczego o dalekim zasięgu, wykraczającym poza użytek na polu bitwy - zaznaczył dalej urzędnik.

Zełenski: Europa musi pokazać siłę, bo Rosja rozumie tylko argument siły

Z jego słów wynika, że do Ukrainy nie trafią pociski o zasięgu do 300 kilometrów, ale te w wersji podstawowej. Wówczas zasięg takiego pocisku wynosi 32-45 kilometry. Jak dodaje CNN, kwestia ta jest głównym czynnikiem, który komplikuje dostawy. Powodem ciągłego braku decyzji mają być "obawy o eskalację konfliktu z Rosją".

Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz, po wypowiedzi Joe Bidena oświadczył, że Ukrainie w zupełności wystarczą pociski o zasięgu 70 km. Jak zaznaczono, dostarczenie wyrzutni MLRS nawet z rakietami o najkrótszym zasięgu mogłoby zmienić zasady gry w wojnie. Powodem jest to, że pociski wykorzystywane w systemie są zdecydowanie dokładniejsze od rosyjskich rakiet. Amerykańska broń nazywana jest nawet "70-kilometrowym karabinem snajperskim".