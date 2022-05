- Jest wielkie pole do wypełnienia, do realizacji, chociażby w sektorze rozwoju relacji gospodarczych. Dzisiaj obrót gospodarczy pomiędzy Polską a Egiptem to zaledwie 700 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę potencjał obydwu krajów, ten obrót może być daleko większy. Mam nadzieję, że ta wizyta zbuduje pod to doskonałe podwaliny - mówił Andrzej Duda.

Prezydent z wizytą w Egipcie. Podpisano umowę o międzyrządowej współpracy

W poniedziałek w obecności Prezydenta Polski i Prezydenta Egiptu Abdelfattaha Al Sisiego podpisano umowy o międzyrządowej współpracy.

Po nim Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkają się z patriarchą Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego oraz premierem Egiptu. O godzinie 16 Andrzej Duda oraz premier Mustafa Madbuli otworzą polsko-egipskie forum gospodarcze. Tam zaprezentuje się 20 firm z naszego kraju - jedna z nich podpisze umowę handlową z egipskim partnerem.

Andrzej Duda w Egipcie. Spotkał się z przedstawicielami Polonii

W niedzielę prezydent spotkał się w polskiej ambasadzie w Kairze z przedstawicielami Polonii. Podziękował, że dzięki nim Polska jest tam znana i szanowana. Andrzej Duda podkreślił, że Polacy mieszkający w Egipcie dają świadectwo, jakimi są ludźmi, fachowcami, ale także sąsiadami i obywatelami. Prezydent podziękował też polskim archeologom pracującym w Egipcie.

- W szczególności chciałem podziękować profesor Annie Wodzińskiej i profesorowi Andrzejowi Niwińskiemu, którzy kontynuują tu w Egipcie wielką misję, rozpoczętą kiedyś przez profesora Kazimierza Michałowskiego - powiedział prezydent. Andrzej Duda odznaczył profesora Andrzeja Niwińskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, a profesor Annę Wodzińską Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.

Wręczył też odznaczenia i flagi narodowe przedstawicielom Polonii i organizacji polonijnych.

Wizyta Andrzeja Dudy w Egipcie. Prezydent chce wypełnić prośbę Zełenskiego

Andrzej Duda poinformował też, że podczas swojej ostatniej wizyty na Ukrainie prezydent Wołodymyr Zełenski poprosił go, aby w rozmowie z prezydentem Egiptu "poruszył kilka ważnych dla Ukrainy tematów".

Prezydent w krótkim wystąpieniu powiedział, że cieszy się, może przyjechać do Egiptu. Dodał, że podczas wizyty będzie mógł porozmawiać o sprawach ważnych zarówno dla Polski, dla naszej części Europy jak i państwa afrykańskiego

- Mam nadzieję, że dzięki tej wizycie stosunki polsko-egipskie będą się rozwijać w wielu sektorach - mówił w Kairze prezydent Duda.