USA. 10-latek groził, że wywoła strzelaninę w szkole. Został aresztowany. "Obrzydliwe"

Aresztowany w sobotę 10-latek jest uczniem piątej klasy w Patriot Elementary School w Cape Coral na Florydzie (USA). Policja zdecydowała się ujawnić jego nazwisko - to Daniel Isaac Marquez. Został już przesłuchany. Mundurowi nie podali, czy chłopiec wysłał groźbę w SMS-ie, czy przez internet, do kogo ją przesłał, ani jak brzmiała jej treść.

Floryda. Areszt dla 10-latka. Policja: W obliczu masakry w Uvalde jego zachowanie jest obrzydliwe

Funkcjonariusze wyjaśniają, że zwiększyli czujność po zeszłotygodniowej strzelaninie w teksańskiej podstawówce. "Zachowanie tego ucznia jest obrzydliwe, zwłaszcza po niedawnej tragedii w Uvalde w Teksasie" - napisał na Facebooku szeryf hrabstwa Lee, Carmine Marceno. "Zapewnienie bezpieczeństwa naszym dzieciom jest najważniejsze. W naszych szkołach będzie obowiązywać prawo i porządek! Mój zespół nie zawahał się ani przez sekundę, aby zbadać tę groźbę - podkreślił policjant.

Policja z Florydy opublikowała wideo, na którym widać jak policjant prowadzi zakutego w kajdanki 10-latka do radiowozu. Marceno dodał we wpisie: "To nie pora na zabawę w małego przestępcę. I nie jest to wcale zabawne. Dziecko wysunęło fałszywą groźbę, a teraz doświadcza realnych konsekwencji".

Strzelanina w szkole w Teksasie. 18-latek zabił 21 osób, w większości dzieci

W ubiegły wtorek 18-letni Salvador Ramos wtargnął do szkoły podstawowej w teksańskim mieście Uvalde i zastrzelił tam 21 osób: 19 dzieci oraz dwie nauczycielki; postrzelił także dwóch policjantów. Zanim przypuścił atak w szkole, postrzelił swoją babcię. Na 10 minut przed strzelaniną powiadomił o swoich zamiarach w wiadomości do koleżanki. 17 maja, a więc zaledwie dzień po swoich 18. urodzinach, Ramos kupił w sklepie z bronią półautomatyczny karabin typu AR-15. Trzy dni później kupił kolejny, a w międzyczasie także 375 sztuk amunicji.



