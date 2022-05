Nepal. Służby odnalazły wrak samolotu. Z kurortu Pokhara leciały nim 22 osoby

Rzecznik nepalskiej armii Narayan Silwal poinformował w poniedziałek, że zlokalizowano miejsce katastrofy samolotu, który zaginął w niedzielę tuż po starcie. Jednostka straciła kontakt z wieżą kontrolną, na pokładzie były 22 osoby. Nie przekazano żadnej informacji o ocalałych.

Nepal. Kontakt z samolotem urwał się niedługo po starcie

Maszyna De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter należąca do linii lotniczych Tara Air była w powietrzu od 20 minut, kiedy nagle urwał się kontakt z wieżą kontrolną - podaje AP. Samolot był w obszarze szczytów górskich, zaginął niedługo przed planowanym lądowaniem. Z informacji armii wynika, że maszyna rozbiła się w Sanosware w dzielnicy Mustang w pobliżu górskiego miasta Jomsom, do którego leciała, startowała natomiast z kurortu Pokhara (ok. 125 km na zachód od stolicy Nepalu - Katmandu).

Poszukiwania samolotu zostały przerwane w niedzielę wieczorem ze względu na złe warunki pogodowe. Wznowiono je w poniedziałek. Narayan Silwal przekazał, że do wraku dotarły jednostki ratowniczo-poszukiwawcze. Na Twitterze zamieścił zdjęcie maszyny. Zapewnił też, że niebawem podane zostaną nowe informacje ws. katastrofy.

Samolot linii Tara Air leciał z Jomsom do Pokhary z 22 osobami na pokładzie, w tym 19 pasażerami - dwoma obywatelami Niemiec, czterema obywatelami Indii i 16 Nepalczykami. Do utraty łączności doszło podczas złej, deszczowej pogody. Rozbita maszyna swój pierwszy lot wykonała w kwietniu 1979 roku.

Nepal. Zły stan techniczny nepalskiej floty. Mają zakaz lotów nad europejską przestrzenią

Nepal położony jest w Himalajach - najwyższym łańcuchu górskim świata. Popularność połączeń lotniczych w tym kraju wzrosła w ostatnich latach. Z lotów w trudno dostępne miejsca w Himalajach korzystają zwykli turyści i himalaiści.

Jednak flota nepalskich przewoźników jest przestarzała i wymaga stałych napraw. Właśnie z powodu złego stanu technicznego Unia Europejska zakazała nepalskim liniom lotniczym lotów nad europejską przestrzenią powietrzną.

