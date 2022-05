Kreml walczy z niedoborami w wojsku. Putin zniósł limit wieku dla nowych żołnierzy zawodowych

Zobacz wideo Dyner (PISM): Wciąż nie wiemy, co siedzi w głowach najwyższych elit władzy Federacji Rosyjskiej [Q&A Gazeta.pl]

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy od początku wojny Rosja straciła około 30 150 żołnierzy (dane z 29 maja). Brytyjski wywiad wojskowy informuje, że Rosja ponosi "druzgocące straty" wśród swoich oficerów. "Młodsi oficerowie musieli kierować działaniami taktycznymi najniższego szczebla, ponieważ w armii brakuje kadry wysoko wyszkolonych i upoważnionych do tego podoficerów, którzy pełnią tę rolę w siłach zachodnich" - podkreślają Brytyjczycy. Jak dodają, batalionowe grupy taktyczne, które odtwarzane są na Ukrainie z ocalałych żołnierzy z wielu jednostek, prawdopodobnie będą mniej skuteczne ze względu na brak młodszych dowódców.

REKLAMA

"W związku z wieloma wiarygodnymi doniesieniami o lokalnych buntach wśród sił rosyjskich na Ukrainie, brak doświadczonych i wiarygodnych dowódców plutonów i kompanii może skutkować dalszym spadkiem morale i utrzymującą się słabą dyscypliną" - zaznacza wywiad wojskowy.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Charków. Zełenski zwolnił szefa SBU. "On myślał tylko o sobie"

Rosja walczy z brakiem żołnierzy

Kreml próbuje walczyć z niedoborami w wojsku, dlatego Władimir Putin podpisał ustawę umożliwiającą zaciąganie się do sił zbrojnych osobom po 40. roku życia. Oczekuje się, że będą to osoby w normalnym wieku produkcyjnym - podaje BBC.

Nowe przepisy stanowią, że potrzebni są specjaliści do obsługi broni o wysokiej precyzji, a "doświadczenie pokazuje, że takowe nabywa się w wieku 40-45 lat". BBC podkreśla, że zgodnie z nową ustawą będzie można zatrudnić również większą liczbę medyków czy inżynierów.

Wcześniej w rosyjskiej armii istniały pewne ograniczenia wiekowe: 18-40 lat dla Rosjan i 18-30 lat dla obcokrajowców.

Siweiwrodonieck "200 bomb na godzinę". "90 proc. domów uszkodzonych"

Kreml planuje zrezygnować z jednostek szkoleniowych

"Forbes" z kolei podkreśla, że 23 lutego, czyli tuż przed najazdem wojsk rosyjskich na Ukrainę, Rosja miała 168 batalionowych grup taktycznych (jedna grupa to 800 żołnierzy plus 50 wozów bojowych). Do walki miało przystąpić ok. 125 z nich. Przez trzy miesiące wojny Rosja straciła część z nich. 16 maja, według szacunków Pentagonu, na terytorium ukraińskim pozostawało 106 grup, a dziesięć dni później - 110. "Forbes" zaznacza, że w takim przypadku w rezerwie pozostaje około 20 lub 30 grup.

Jeśli Kreml chce odnieść sukces w walce, musi znaleźć nowych żołnierzy. Gazeta podaje, że wobec tego, Moskwa planuje zrezygnować z jednostek szkoleniowych, ale równocześnie podkreśla, iż według ekspertów jest to "ryzykowny ruch".