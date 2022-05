Ciąg dalszy propagandy Ławrowa. Twierdzi, że Francja "szerzy neonazizm w Ukrainie"

- Niestety, jeśli chodzi o podżeganie do ukraińskiego nacjonalizmu i neonazizmu, Francja odgrywa jedną z głównych ról. Przykro nam na to patrzeć - stwierdził Siergiej Ławrow, cytowany przez rosyjską propagandową agencję Tass.

Zobacz wideo Dyner (PISM): Wciąż nie wiemy, co siedzi w głowach najwyższych elit władzy Federacji Rosyjskiej [Q&A Gazeta.pl]

Ławrow szerzy kolejne manipulacje. "Zachód nigdy nie chciał równoprawnej wspólnoty"

Szef MSZ Rosji stwierdził, że "Francja aktywnie dozbraja Ukrainę, włączając w to w broń ofensywną", przy czym "domaga się poprowadzenia wojny do zwycięskiego końca, aby pokonać Rosję". - To tylko pokazuje, że wszystkie nasze kierowane od dawna apele do Zachodu o negocjacje na równych zasadach nie tylko nie zostały wysłuchane, ale zostały wręcz celowo zignorowane. Oznacza to, że Zachód nigdy nie chciał równoprawnej wspólnoty i współpracy z Federacją Rosyjską - przekonywał Ławrow.

Kreml zapowiedział rozmowę Putina z Erdoganem

- Prezydent Macron wielokrotnie mówił o potrzebie stworzenia nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa, ale USA nie pozwalają na podjęcie żadnych działań. Oni na to nie pozwolą. USA całkowicie podporządkowały sobie Europę. Widzimy dążenie Francji do promowania koncepcji "autonomii strategicznej" - dodał.

Minister jest zdania, że Zachód rzekomo celowo zachęca Wołodymyra Zełenskiego do nieprzejednanej postawy w rozmowach z Rosją i spowalnia proces dochodzenia do jakiegokolwiek porozumienia. To nie pierwszy raz, kiedy Ławrow szerzy propagandę na temat wojny toczącej się w Ukrainie oraz państw Zachodu. Niedawno wzywał szefa WHO do "złagodzenia cierpienia cywilów" i wywarcia wpływu na "reżim w Kijowie", choć za cierpienie cywilów odpowiedzialna jest sama Rosja.

Rosja. Ławrow łże i wzywa szefa WHO do "złagodzenie cierpienia cywilów"

Ławrow: "Wyzwolenie" DRL i ŁRL to kluczowym priorytet Rosji

W niedzielę francuska telewizja TF1 wyemitowała wywiad z Siergiejem Ławrowem, w którym podkreślił, że "wyzwolenie" Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, uznanych przez Federację Rosyjską za niepodległe państwa, "jest bezwarunkowym priorytetem".

Siweiwrodonieck "200 bomb na godzinę". "90 proc. domów uszkodzonych"

- Jeśli chodzi o inne terytoria Ukrainy, na których toczy się operacja wojskowa, to mieszkańcy tych obszarów powinni sami decydować o swojej przyszłości. Powinni sami zdecydować, w jakim środowisku będą dalej żyć: w stworzonym przez prezydenta Zełenskiego - zakazującym rosyjskiej edukacji, mediów, kultury, używania języka rosyjskiego w życiu codziennym - czy w innym, gdzie będą mogli wychowywać swoje dzieci tak, jak chcą oni, a nie Zełenski i jego ekipa - powiedział rosyjski polityk.

Trzy miesiące temu to Rosja napadła na suwerenną i niepodległą Ukrainę. Rosyjscy żołnierze dokonują tam strasznych zbrodni: ostrzeliwują i bombardują obiekty cywilne i schrony z napisem "dzieci", gwałcą dzieci, kobiety i mężczyzn, torturują bezbronnych cywilów i mordują ich. Obiecują również utworzenie korytarzy humanitarnych, a mimo to wznawiają ostrzał, gdy ludność próbuje się nimi ewakuować. Jeszcze przed napaścią Władimir Putin zarzekał się, że Rosja nie zaatakuje Ukrainy. 24 lutego okazało się, że były to kłamstwa i rosyjskie wojska rozpoczęły inwazję w sąsiednim kraju.



Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>