Siergiej Ławrow podczas wywiadu dla francuskiego kanału TF1 powtórzył twierdzenia Moskwy, że "specjalna operacja wojskowa" w Ukrainie (tak Rosja oficjalnie nazywa rozpętaną przez siebie wojnę w tym kraju) polega na demilitaryzacji sąsiada po falach ekspansji NATO na wschód. - Wyzwolenie obwodów donieckiego i ługańskiego, uznanych przez Federację Rosyjską za niepodległe państwa, jest bezwarunkowym priorytetem - mówił.

Wojna w Ukrainie. Ławrow: Obywatele Ukrainy sami powinni decydować w jakim środowisku chcą żyć

W przypadku pozostałych terytoriów na Ukrainie powiedział, że nie wierzy, że mieszkańcy Ukrainy z radością powrócą do rzekomo "neonazistowskiego reżimu". Mówił również, że oni sami powinni zdecydować w jakim środowisku chcą żyć.

- Powinni decydować czy chcą żyć w środowisku stworzonym przez prezydenta Zełenskiego - zakazującym rosyjskiej edukacji, mediów, kultury, używania języka rosyjskiego w życiu codziennym czy w innym, gdzie będą mogli wychowywać swoje dzieci tak, jak oni chcą, a nie Zełenski i jego ekipa - mówił.

Ławrow: Zachód nigdy nie chciał równoprawnej wspólnoty i współpracy z Federacją Rosyjską

Ławrow w rozmowie ze stacją TF1 stwierdził również, że Francja odgrywa aktywną rolę w podsycaniu neonazizmu w Ukrainie. - Ku naszemu wielkiemu ubolewaniu, jeśli chodzi o podsycanie ukraińskiego nacjonalizmu, neonazizmu, Francja odgrywa jedną z aktywnych ról. Jest nam smutno z tego powodu - stwierdził.

Według szefa rosyjskiego MSZ Francja aktywnie dozbraja Ukrainę. - To tylko pokazuje, że wszystkie nasze wieloletnie apele do Zachodu o negocjacje na równych zasadach nie tylko nie zostały wysłuchane, ale były celowo ignorowane. Oznacza to, że Zachód nigdy nie chciał równoprawnej wspólnoty i współpracy z Federacją Rosyjską - powiedział.

- Prezydent Macron wielokrotnie mówił o potrzebie stworzenia nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa, ale USA nie pozwalają na podjęcie żadnych działań. Oni na to nie pozwolą. USA całkowicie podporządkowały sobie Europę. Widzimy dążenie Francji do promowania koncepcji "autonomii strategicznej" - dodał.

Ławrow o stanie zdrowia Putina: Nie ma żadnych oznak wskazujących na jakąkolwiek chorobę

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podczas wywiadu zaprzeczył spekulacjom, na temat pogarszającego się stanu zdrowia prezydenta Władimira Putina. Stwierdził, że nie ma żadnych oznak wskazujących na jakąkolwiek dolegliwość.

- Nie sądzę, aby ludzie o zdrowych zmysłach widzieli oznaki jakiejś choroby lub dolegliwości - mówił.

Ławrow powiedział, że Putin, mimo tego, że w tym roku skończy 70 lat pojawia się publicznie codziennie. - Można go oglądać na ekranach, czytać i słuchać jego przemówień - skomentował szef rosyjskiego MSZ.