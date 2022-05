Zełenski pojechał do Charkowa. Odwiedził żołnierzy, zwolnił szefa SBU. "On myślał tylko o sobie"

Zobacz wideo Bożek: Zdecydowanie łatwiej jest nam walczyć o Puszczę Amazońską niż o drzewo, które niszczy sąsiad

Od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej inwazji, prezydent Wołodymyr Zełenski bardzo rzadko opuszcza Kijów - a przynajmniej takie wyjazdy nie były ujawniane. W niedzielę odwiedził Charków na północnym wschodzie kraju. Drugie największe miasto Ukrainy leży tuż przy granicy z Rosją i było jednym z pierwszych zaatakowanych przez rosyjskie wojsko.

W ostatnich tygodniach siły ukraińskie zdołały odepchnąć Rosjan od miasta. Dzięki temu jest ono bardziej bezpieczne - jednak wciąż dochodzi tam do ostrzałów i ataków, w tym także w dniu wizyty prezydenta.

"Najeźdźcy próbują wywalczyć jakieś osiągnięcia. Ale już dawno powinni zrozumieć, że będziemy bronić naszej ziemi do końca. Nie mają szans. Będziemy walczyć i na pewno wygramy" - napisał Zełenski. Na jego profilu w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia i nagrania z wizyty.

Prezydent mówi o odbudowie

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych władz, zapowiedział, że wszystkie miejscowości Ukrainy, zniszczone w czasie wojny, zostaną odbudowane i wróci do nich życie. Mówił, że państwo powinno zabezpieczyć linie kredytowe w celu sfinansowania odbudowy, a władze lokalne przygotować projekty i znaleźć źródła finansowania prac. Prezydent powiedział, że odbudowa jest szansą dla zniszczonych osiedli.

- Są programy państwowe i programy lokalne. To jest szansa. Szansa na to, aby zniszczone osiedla otrzymały nowe oblicze - mówił. Według ukraińskich władz, w Charkowie i obwodzie charkowskim zostało zniszczonych 2 tysiące 229 budynków.

Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził też stanowiska ukraińskiego wojska na froncie w rejonie Charkowa. Wręczył żołnierzom odznaczenia państwowe oraz rozmawiał z nimi. - Chcę podziękować każdemu z was za waszą służbę. Ryzykujecie swoje życie dla nas wszystkich i naszego państwa. Dziękuję za obronę niepodległości Ukrainy. Trzymajcie się! - powiedział prezydent.

Jednak Zełenski nie tylko chwalił i nagradzał żołnierzy. W czasie wizyty poinformował też o zwolnieniu dowódcy charkowskiego oddziału Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Romana Dudina. Na spotkaniu regionalnych władz i służb mówił, że "wszyscy pracują na rzecz zwycięstwa", ale "nie można tego powiedzieć o szefie lokalnej Służby Bezpieczeństwa". Jak powiedział, zdecydował o usunięciu go ze stanowiska, bo od początku inwazji "nie działał na rzecz obrony miasta, lecz myślał tylko o sobie". Motywy jego zaniedbań ma wyjaśnić prokuratura.

Po powrocie Zełeński w nagraniu zwrócił się do mieszkańców Kijowa, którzy - jak mówił - odetchnęli od wojny i wychodzą do barów i kawiarni, korzystając z ciepłej pogody. Jak opisuje pravda.com.ua, prezydent przypomniał, że chociaż stolica jest bezpieczna, to w innych częściach kraju wojna trwa. - O taką radość ze zwykłego życia walczymy w całej Ukrainie - powiedział i podkreślił, że nie można zapominać o tym, jaki koszt poniosła i wciąż ponosi armia, by zapewnić ludziom pokój.