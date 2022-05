Wyryta w kamieniu obelga przetrwała 1700 lat. "Secundinus był mniej niż rozbawiony"

Specjaliści od rzymskiej epigrafiki odszyfrowali wiadomość, znalezioną na kamieniu znalezionym w Wielkiej Brytanii. Archeolodzy odkryli tam zniekształcony napis "Secundinus cacator", co w tłumaczeniu oznacza „Secundinus, gówniarz". Obok napisu znajdował się również rysunek męskiego przyrodzenia, co według historyków miało dodatkowo wzmocnić siłę przekazu - podaje BBC.



Northumberland. Odkryto kamień z przesłaniem sprzed 1700 lat

Kamień został znaleziony nieopodal Hexham w Northumberland - hrabstwie przy granicy ze Szkocją, przez które przebiega mur Hadriana. Znaleziony kamień ma szerokość 40 cm i wysokość 15 cm. Został znaleziony 19 maja przez Dylana Herberta, emerytowanego biochemika z Południowej Walii. Mężczyzna przebywał wtedy na wolontariacie przy wykopaliskach.

- Przez cały tydzień usuwałem dużo gruzu i szczerze mówiąc, ten kamień przeszkadzał mi. Byłem zadowolony, kiedy powiedziano mi, że mogę go wyjąć z rowu - skomentował Dylan Herbert. - Wyglądał z tyłu jak wszystkie inne, bardzo zwyczajny kamień, ale kiedy go odwróciłem, zaskoczyło mnie kilka wyraźnych liter. Dopiero po usunięciu błota zdałem sobie sprawę z tego, co odkryłem i byłem absolutnie zachwycony - dodał mężczyzna.

Northumberland. Przypadkowe odkrycie w pobliżu muru Hadriana

Dr Andrew Birley, dyrektor wykopalisk i dyrektor naczelny Vindolanda Trust dodał, że to wyjątkowe i zaskakujące odkrycie. - Jego autor najwyraźniej miał duży problem z Secundinusem i był wystarczająco pewny siebie, by publicznie ogłosić swoje myśli na kamieniu. Nie mam wątpliwości, że Secundinus był mniej niż rozbawiony, gdy wędrował po tym miejscu ponad 1700 lat temu - skomentował znalezisko Birley.



W pobliżu Hexham znaleziono do tej pory już 13 rzeźb fallusa - więcej, niż w jakimkolwiek innym miejscu wzdłuż wspomnianego muru Hadriana - rzymskiego wału obronnego, który znajduje się w północnej Brytanii. Został wybudowany w latach 121-129 n.e. na odcinku od wsi Bowness nad zatoką Solway Firth do twierdzy Segedunum w Wallsend nad rzeką Tyne.

