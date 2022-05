Jak zaznaczają lekarze, większość chorych, u których wykryto małpią ospę, nie wymaga żadnego leczenia. Na razie jednak trudno wyjaśnić sposób rozprzestrzeniania się zakażenia poza Afryką. Pierwszy przypadek infekcji małpią ospą poza terenami endemicznymi odnotowano 6 maja 2022 roku w Wielkiej Brytanii. Chorobę zdiagnozowano u osoby, która wróciła z Nigerii. Kolejni dwaj pacjenci to osoby, które mieszkały w tym samym gospodarstwie domowym, ale nie podróżowały do Afryki i nie miały kontaktu z osobą zdiagnozowaną.

Małpia ospa - czy może wywołać epidemię? WHO odpowiada

Małpia ospa - gdzie została zdiagnozowana?

Małpia ospa została potwierdzona w kilkunastu krajach Europy. Wielka Brytania i Hiszpania to dwa państwa, które przodują pod względem liczby zweryfikowanych zakażeń. Zachorowania odnotowano w:

Wielkiej Brytanii - 106 przypadków,

Hiszpanii - 106 przypadków,

Portugalii - 74 przypadki,

Niemczech - 21 przypadki,

Włoszech - 13 przypadków,

Holandii - 12 przypadków,

Belgii - 9 przypadków,

Francji - 7 przypadków,

Czechach - 5 przypadków,

Szwajcarii - 4 przypadki,

Danii, Irlandii, Słowenii, Szwecji - po 2 przypadki,

Austrii, Finlandii i na Malcie - po 1 przypadku.

Poza tym przypadki zakażeń małpią ospą zgłosiły: Kanada (63), Stany Zjednoczone (13), Argentyna (2), Australia (2), Izrael (2), Meksyk (1) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (1). Zgłoszone, ale niepotwierdzone przypadki odnotowano w Iranie (6), Boliwii (2) i Ekwadorze (1).

Małpia ospa coraz bliżej Polski, pierwsze przypadki w Czechach

Małpia ospa - nowe doniesienia z Wielkiej Brytanii. Zakażeni powinni unikać kontaktów ze zwierzętami domowymi

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) poinformowała, że pacjenci z ospą małp powinni unikać kontaktu ze swoimi zwierzętami przez 21 dni od momentu zdiagnozowania zakażenia. Dotyczy to zwłaszcza gryzoni - myszoskoczków, myszy, kawii domowej (świnki morskiej) czy chomików, które mogą być szczególnie podatne na zakażenia tą chorobą. Jak dodają lekarze, istnieje ryzyko, że osoba chora na małpią ospę może zakazić zwierzę, co spowoduje, że wirus zacznie rozprzestrzeniać się na różne gatunki. UKHSA dodaje, że ryzyko jest co prawda "bardzo niskie", ale i tak należy zachować szczególną ostrożność.

Psy i koty mogą odbyć izolację w gospodarstwie domowym, jednak zakażony powinien unikać przygotowywania jedzenia i pielęgnacji zwierzaka - o ile są domownicy, którzy mogą zrobić to za niego. Zwierzęta zakażonych powinny być kontrolowane przez lekarzy weterynarii i badane pod kątem ewentualnej infekcji.

- Nigdy nie podejrzewano ani nie zgłoszono żadnych przypadków małpiej ospy u zwierząt domowych w Wielkiej Brytanii i chociaż ryzyko pozostaje niskie, to będziemy ściśle monitorować sytuację i współpracować w tej kwestii z kolegami na całym świecie - dodała w rozmowie z BBC naczelna weterynarz Anglii Christine Middlemiss.