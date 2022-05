Putina zastąpi córka? Nieoficjalnie: Katerina Tichonowa ma zagwarantować stabilność reżimu

Dziennik "Bild" w swoim artykule powołał się na doniesienia kanału Generał SVR na Telegramie. Konto ma być podobno prowadzone przez byłego agenta rosyjskich służb specjalnych. Według rosyjskiego źródła, 35-letnia Katerina Tichnowa może pójść w ślady ojca i zająć się polityką. Córka Władimira Putina typowana jest na kandydatkę do przejęcia przewodnictwa w partii Jedna Rosja.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nieoficjalne doniesienia z Rosji. 35-letnia córka Putina ma pomóc zachować jedność w Jednej Rosji

Jak podaje anonimowe źródło kanału, na Kremlu ma panować "wielkie zaniepokojenie", którego powodem są nieoficjalne doniesienia o pogarszającym się stanie zdrowia Władimira Putina. Kierownictwo największej rosyjskiej partii politycznej obawia się, że po śmierci prezydenta Rosji dojdzie do podziału w ugrupowaniu. Informatorzy twierdzą, że znaleziono już jednak pomysł na to, jak nie dopuścić do tej sytuacji.

"Wewnętrzny krąg osób zgromadzonych wokół Putina ponownie zaczął mówić o potrzebie powołania osoby w kierownictwie Jednej Rosji, która zjednoczyłaby i gwarantowałaby obecny status quo i ciągłość władzy. Tym samym ponownie dyskutowana jest kandydatura córki prezydenta Rosji - Kateriny Tichnowej, na stanowisko szefowej partii Jedna Rosja. I, co warto podkreślić, ostatnio wszystkie nasze źródła z Kremla - bez wyjątku - popierają ten pomysł" - pisze rosyjskie konto Generał SVR.

Kandydatura 35-latki była rozpatrywana już wcześniej, jednak nie miała ona tak dużego poparcia jak teraz, gdy pojawiają się kolejne plotki na temat stanu zdrowia Putina. Informatorzy podkreślają, że politycy na Kremlu coraz częściej mówią o przyszłości "bez Putina".

Przeczytaj więcej informacji z Rosji na stronie głównej Gazeta.pl.

Córka Putina i jej poglądy. "Jest wielu zdrajców, ale gdzie nie ma?"

"Będąc na czele partii rządzącej, co w praktyce oznacza też kontrolowanie Dumy Państwowej i Rady Federacji, Tichnowa będzie miała wpływ na każdego następcę prezydenta. Jak blisko realizacji będzie ta opcja? Wkrótce się przekonamy, bo prezydent nie będzie mógł zwlekać z decyzjami, które są gwarantem stabilności istnienia reżimu" - czytamy na Telegramie.

Katerina Tichnowa - jedna z "oficjalnych" córek Putina

Po Władimirze Putinie prezydentem miałby zostać 70-letni Nikołaj Patruszew - obecny sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji. Katerina Tichnowa jest natomiast młodszą z dwóch "oficjalnych" córek Putina. 35-latka ma być pracownikiem technicznym i wspierać rosyjski rząd oraz przemysł obronny. W 2015 roku jej majątek wyceniano na dwa miliardy dolarów.

Największym hobby Tichnowej był rock-and-roll. Córka Putina występowała nawet w Polsce - na mistrzostwach w kwietniu 2014 roku. Ostatnio zrobiło się o niej głośno za sprawą plotek o romansie z rosyjskim mistrzem baletu - Igorem Zełenskim, o czym pisaliśmy w artykule udostępnionym poniżej.

Media: Córka Władimira Putina jest partnerką Igora Zełenskiego