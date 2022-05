Rosjanka została zgwałcona przez 15 wojskowych. "Masowe zbrodnie nawet na terytorium Rosji"

"Rosyjskie wojsko zaczęło popełniać masowe zbrodnie nawet w Rosji. W obwodzie biełgorodzkim, graniczącym z Ukrainą i wykorzystywanym jako punkt tranzytowy dla rosyjskich rasistów, odnotowano znaczny wzrost zarzutów o gwałt" - napisała na Twitterze Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Rosyjscy żołnierze dopuszczają się gwałtów także na Rosjankach. "Zgłaszają się mieszkanki z Wałujki, Urazowa, Wiejdielewki"

Fragmenty rozmowy spisali dziennikarze ukraińskiej agencji prasowej UNN. Jak podają, na nagraniu słychać kobietę, która rozmawia z mężem - funkcjonariuszem, który pracuje w organach ścigania. Rosjanka mówi mu, że po przyjeździe żołnierzy w regionie zwiększyła się liczba zgłaszanych gwałtów.

Wojna w Ukrainie. Rosjanin opowiedział o gwałcie na 8-latce

- Mamy tak wiele zarzutów o gwałty w prokuraturze... Zgłaszają się mieszkanki z Wałujki, Urazowa, Wiejdielewki - powiedziała mężowi kobieta. Według niej przypadki gwałtów wzrosły wraz z przybyciem rosyjskich żołnierzy z innych regionów.

- Moja mama mówi, że przyjechali do nich żołnierze z Władywostoku, Chanty-Mansyjska i Chakasji - dodała dalej. Kobieta opowiedziała też historię dziewczyny, która nawiązała znajomość z rosyjskim wojskowym. Niestety ta przerodziła się w gwałt, którego na ofierze dopuściło się 15 żołnierzy.

"Widzimy więc, że same Rosjanki cierpią z powodu własnej armii. Zastanawiamy się, co powie o tym trendzie kobieta z innej rozmowy SBU, która wezwała męża do gwałtu na Ukraince?" - dodaje w opisie SBU. Wspominaną przez ukraińską służbę rozmowę opisaliśmy w artykule poniżej.

Ukraina. Zidentyfikowano Rosjankę, która namawiała męża do gwałcenia

Rosja od początku wojny prowadzi ostrzał obiektów cywilnych, łamiąc prawa międzynarodowe. Zgodnie z art. 8 Statutu Rzymskiego za zbrodnię wojenną uznaje się "zamierzone przeprowadzanie ataku ze świadomością, iż atak ten spowoduje przypadkową utratę życia lub zranienie osób cywilnych lub szkodę w obiektach cywilnych". Za zbrodnie wojenne uznawane jest także umyślne atakowanie szpitali - co jest przejawem łamania Konwencji Genewskiej z 1864 roku. Konwencja ta została też złamana przez Rosję po tym, jak w bombardowaniu miast miało dojść do użycia zakazanej prawnie broni - czyli tzw. bomb kasetowych czy min motylkowych ("stosowanie broni, pocisków i materiałów oraz sposobów prowadzenia wojny, które z natury rzeczy powodują zbędne szkody lub nadmierne cierpienie").