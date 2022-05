80 minut rozmowy Putina z Scholzem i Macronem. Niemcy podają szczegóły, apel o "poważne negocjacje"

Biuro prasowe rządu Niemiec przekazało, że podczas sobotniej rozmowy Emmanuel Macron i Olaf Scholz zaapelowali do Władimira Putina o "poważne i bezpośrednie negocjacje" z Wołodymyrem Zełenskim, zawieszenie broni, wycofanie rosyjskich wojsk i dyplomatycznego rozwiązania konfliktu oraz poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Putin rozmawiał z Macronem i Scholzem. Niemieckie władze podały szczegóły

Władimir Putin - jak podano w komunikacie niemieckich władz - przekazał im gotowość do wznowienia dialogu z Ukrainą. Po raz kolejny stawiał też warunki - przekazał, że chce rozmawiać o umożliwieniu eksportu zboża, w tym ukraińskiego, z portów Morza Czarnego oraz pozostaje gotowy, by zwiększyć eksport rosyjskich nawozów i produktów rolnych. Putin powiedział, że pomoże to zmniejszyć napięcia na światowym rynku żywności, a ewentualne otwarcie kanałów nie byłoby wykorzystywane do działań ofensywnych. Główną rolę w tej sprawie miałaby odegrać ONZ.

Przypomnijmy, że to rosyjscy żołnierze, na polecenie Władimira Putina, masowo wywożą i niszczą ukraińskie zboże. W ostatnich dniach strona ukraińska alarmowała, że zboże, które zostało wywiezione m.in. z Chersonia i okolicznych miast, jest przeładowywane na Krymie - potwierdziły to zdjęcia satelitarne. Rosjanie odbierają też ukraińskim rolnikom maszyny niezbędne do pracy. "Rosyjscy żołnierze minują pola, zabierają rolnikom maszyny i paliwo oraz wywożą zboże z magazynów. Okupanci chcą wywołać katastrofę humanitarną w regionie chersońskim, aby zmusić ludzi do posłuszeństwa" - można przeczytać w relacji reporterów Outriders.

Rosyjski przywódca postawił jednak warunek - zniesienie sankcji, które zostały nałożone na Moskwę po agresji na Ukrainę. Podobne żądania przedstawił ostatnio w rozmowie z władzami Włoch i Austrii.

Władimir Putin powiedział kanclerzowi Niemiec i prezydentowi Francji, że dostarczanie broni na Ukrainę przez państwa zachodnie uważa za niebezpieczne i ryzykujące dalszą destabilizację tego kraju. Ostrzegł też przed zaostrzeniem kryzysu humanitarnego. Z kolei przywódcy Niemiec i Francji wezwali Władimira Putina do uwolnienia jeńców z zakładów Azowstal oraz poszanowania praw ludności cywilnej.

Wcześniej Kreml przekazał swoją relację z przebiegu sobotniej rozmowy. W komunikacie rosyjskich władz również podano, że Putin zadeklarował "gotowość do szukania możliwości nieograniczonego eksportu zboża".