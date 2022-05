Wołodymyr Zełenski: Nasze miasta są zniszczone, morze jest zablokowane, ale my pozostajemy wolni

Prezydent Ukrainy odpowiedział, co jest dla niego teraz najważniejsze. Odniósł się do sytuacji w Ukrainie i podkreślił, że najistotniejsza jest dla niego wolność kraju i zwycięstwo. Jako najważniejsze w tym aspekcie wymienił broń, sankcje, które zatrzymają Rosję oraz finanse, dzięki którym w Ukrainie zostanie odbudowana normalność - relacjonowały władze Uniwersytetu Stanforda po spotkaniu.



Wołodymyr Zełenski w rozmowie ze studentami: Sankcje są ważne

Prezydent Ukrainy dodał, że ważne są teraz sankcje wobec Rosji oraz powołanie trybunału, który osądzi wszystkich, którzy zabijali, gwałcili i torturowali ukraińskich obywateli. - Potrzebna jest również architektura bezpieczeństwa, która zabezpieczy przez podobnym wojnom. Dzięki temu, w Ukrainie zostanie przywrócone normalne, codzienne i spokojne życie - podkreślił Wołodymyr Zełenski. - Nasze miasta są zniszczone, nasze morze jest zablokowane, ale my pozostajemy wolni - podkreślił.

Uniwersytet Stanforda. Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje Amerykanom

Prezydent Ukrainy złożył kondolencje Amerykanom w związku z wydarzeniami, do których doszło 24 maja w Teksasie. Tego dnia pewien 18-latek wszedł do jednej ze szkół, gdzie zabił 19 dzieci i dwoje dorosłych. - Żyjemy w strasznych czasach, kiedy Amerykanie składają kondolencje z powodu śmierci na wojnie, my składamy kondolencje z powodu śmierci w czasie pokoju w Ameryce. Proszę przyjąć moje kondolencje - mówił.

W spotkaniu udział wziął również Michael McFaul, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Federacji Rosyjskiej. - Chcę podziękować wam, waszym wojownikom i wszystkim Ukraińcom za prowadzenie walki o demokrację, wolność i suwerenność nie tylko w Ukrainie, ale i na całym świecie oraz przeciwko tyranii. Żaden naród na świecie nie poświęca więcej niż Ukraińcy. W tych mrocznych czasach w Ukrainie, na całym świecie, a nawet tutaj, tak, w moim własnym kraju, potrzebujemy bohaterów. Jest pan bohaterem, panie prezydencie, nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla Europy, ale dla całego świata - przekazał.

