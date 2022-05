Jurij Felsztinski kilka lat temu ostrzegał, że może dojść do rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę. W rozmowie w RMF FM historyk przypominał, że już wtedy szacował, że Rosji nie uda się wygrać tego starcia. - Mówiłem, że Rosja tę wojnę przegra i, że to będzie koniec Putina i jego reżimu. I to będzie koniec Federacji Rosyjskiej w takiej formie, w jakiej ona teraz istnieje - powiedział. W rozmowie przestrzegł jednak, by nie robić sobie nadziei na szybki koniec tego konfliktu.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski historyk o "ultimatum jądrowym" Putina

Według eksperta, Władimir Putin nie zamierza zatrzymywać się na Ukrainie, a jego plany dotyczą także Europy Wschodniej. - Tak naprawdę władze rosyjskie i Putin wiele razy powtarzali, że następna będzie Mołdawia. A później Putin postawi ultimatum jądrowe, wzywając do wyjścia wszystkich państw Europy Wschodniej z NATO - uważa Felsztinski.

Historyk podkreśla, że prezydent Rosji może szantażować kraje Zachodu tym, że w przeciwnym razie sięgnie po broń jądrową. Felsztinski zaznacza jednak, że mało prawdopodobne jest to, że NATO zdecyduje się "oddać" Rosji kraje nadbałtyckie.

Rosja widzi szansę na wygranie wojny i chce wrócić pod Kijów?

"24 lutego on zaczął tę wielką wojnę i podpisał wyrok śmierci na siebie, na swój reżim i na Federację Rosyjską"

Jeśli Putin faktycznie przedstawi "ultimatum jądrowe", to w opinii historyka, NATO nie będzie miało już innego wyjścia i będzie musiało bardziej zaangażować się w wojnę w Ukrainie. - NATO wejdzie na Ukrainę nie dlatego, że NATO chce (...). Koniec końców NATO chce, żeby ten konflikt pozostał wewnątrz Ukrainy i żeby odbywał się według scenariusza afgańskiego. Ale to się nie wydarzy i po prostu NATO nie będzie miało drugiego wyjścia. NATO już nie ma wyjścia - mówił w RMF FM.

- Polska najlepiej to zagrożenie rosyjskie rozumie. Ona rozumie to lepiej niż inne państwa. Rozumieją też to zagrożenie państwa nadbałtyckie. Rozumie to zagrożenie Finlandia - mówił dalej. - 24 lutego on zaczął tę wielką wojnę i podpisał wyrok śmierci na siebie, na swój reżim i na Federację Rosyjską, taką jaką znamy. Problem tylko w tym, kiedy to się wydarzy i jaką cenę my za to wszystko zapłacimy - podsumował Felsztinski

