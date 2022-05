Z ustaleń dziennikarzy niezależnego, rosyjskiego portalu Meduza.io wynika, że w Rosji odżyły nadzieje na wygraną w wojnie w Ukrainie. Informacje podane przez reporterów pojawiły się niedługo po tym, jak doszło do rozmowy między Władimirem Putinem i kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem. Słowa prezydenta Rosji nie zwiastują szybkiego końca inwazji.

Wojna w Ukrainie. Władze Rosji chcą zrealizować "plan maksimum" i zdobyć Kijów

Źródła rosyjskich dziennikarzy przekazały, że wśród najbliższych współpracowników Władimira Putina panuje przekonanie, że Rosja może odnieść zwycięstwo "na pełną skalę" do końca 2022 roku. Informację tę przekazały dwa różne źródła zbliżone do Kremla oraz jeden anonimowy informator związany bezpośrednio z administracją Putina.

Źródła Meduzy podają, że Kreml po raz kolejny dyskutuje o możliwym ataku na Kijów. Jest to tak zwany "plan maksimum", który zakończył się fiaskiem jeszcze w marcu. Chociaż eksperci wojskowi twierdzą, że zdobycie stolicy Ukrainy od początku było iluzorycznym celem, to najwyższe kierownictwo władz Rosji nadal marzy o zdobyciu tego miasta. - I tak zamierzamy ich [Ukraińców - red.] zabić. Najprawdopodobniej do jesieni wszystko się skończy - mówi jeden z informatorów.

Za "plan minimum" Moskwa uważa zajęcie całego terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego. Jak zauważa portal, w ostatnim czasie wojska agresora znacząco zbliżyły się do tego celu - pod kontrolą Ukrainy pozostaje bowiem tylko pięć proc. terytorium obwodu ługańskiego i nieco ponad 40 proc. obwodu donieckiego.

USA mogą wysłać Ukrainie zaawansowaną broń. Rosja znowu grozi

Kreml liczy na to, że Europa "zmęczy się pomaganiem" Ukrainie

Skąd wynika taki optymizm rosyjskich polityków? Powodem ma być oczywiście utrzymywanie się frontu na froncie wschodnim. Drugim powodem jest przekonanie, że państwa Zachodu w przyszłości zaczną ograniczać wsparcie dla Ukraińców. Rozmówcy zdradzają, że Kreml liczy na to, że jeszcze jesienią dojdzie do tego, że "Europa zmęczy się pomaganiem".

Olaf Scholz broni kursu Niemiec w sprawie dostaw broni dla Ukrainy

- Prędzej czy później Europa zmęczy się pomaganiem - chodzi zarówno o pieniądze, jak i produkcję broni, której sami coraz bardziej potrzebują. Bliżej jesieni trzeba będzie negocjować z Rosją przesył gazu i ropy na sezon grzewczy - uważa jeden z anonimowych rozmówców.

Źródło zbliżone do administracji Putina dodaje, że prezydent Rosji raczej nie zdecyduje się na powszechną mobilizację. Polityk ma obawiać się "fali krytyki" i "społecznego niezadowolenia".

