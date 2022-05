Watykan. Kardynał Angelo Sodano w stanie krytycznym. Były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej trafił do szpitala

Były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej i dziekan Kolegium Kardynalskiego 94-letni kardynał Angelo Sodano jest w stanie krytycznym - informuje Il Sismogarfo, powołując się na liczne źródła zarówno watykańskie, jak i medyczne.

Według informacji serwisu stan zdrowia kardynała pogorszył się po tym, jak zaraził się koronawirusem i zachorował na COVID-19. Corriere Della Serra informował o wykryciu zakażenia u kardynała w dniu 10 maja. Duchowny jest jednym z najstarszych watykańskich kardynałów.

Więcej informacji na głównej stronie Gazeta.pl

Angelo Sodano urodził się 23 listopada 1927 w Isola d’Asti w Piemoncie. Duchowny był sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej w latach 1991 - 2006. Był również kardynałem prezbiterem w latach 1991 - 1994. Sodano blisko współpracował z Janem Pawłem II. To papież Polak powołał duchownego do Sekretariatu Stolicy Apostolskiej - jeszcze w 1988 roku.

Wraz ze śmiercią Jana Pawła II kardynał utracił stanowisko sekretarza stanu, ale został na nie ponownie mianowany przez kolejnego papieża - Benedykta XVI. Przed konklawe w 2005 wymieniany był jako jeden z papabili (godny pozycji papieża). W 2005 roku został dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Trzy dni później otrzymał związaną z tym stanowiskiem podmiejską diecezję Ostii. W 2019 roku decyzją papieża Franciszka zakończył jednak swoją kadencję.

18 kwietnia 2010 jako osobisty wysłannik papieża Benedykta XVI miał przewodniczyć uroczystościom pogrzebowym polskiej pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. Jednak jego przylot został odwołany z powodu obecności wulkanicznego pyłu nad Europą.

W 2019 papież Franciszek przyjął rezygnację kardynała Sodano z funkcji dziekana Kolegium Kardynalskiego. Od tego czasu Angelo Sodano jest emerytowanym dziekanem.