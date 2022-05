Boris Johnson proponuje "alternatywę dla UE". Do wspólnoty zaprasza m.in. Ukrainę i Polskę

Na czele wspólnoty stanęłaby Wielka Brytania, a w jej skład oprócz Ukrainy, wchodziłaby także Polska, Estonia, Łotwa i Litwa, a potencjalnie również Turcja.

Boris Johnson miał już rozmawiać na ten temat z Wołodymyrem Zełenskim w czasie wizyty w Kijowie 9 kwietnia. Ukraiński prezydent do tej pory nie zajął stanowiska w tej sprawie. Jak pisze włoski dziennik, Ukraina raczej pozytywnie podeszłaby do tego rozwiązania. Zauważyła już, że w Niemczech i Francji bardzo niewielu liczy na pokonanie Władimira Putina. Widać to poprzez opóźnienia w nakładaniu sankcji czy w wysłaniu broni do Ukrainy.

Nie jest jednak pewne, czy Polska i kraje bałtyckie podejmą inicjatywę, która mogłaby zagrozić stosunkom z Brukselą. Ostateczna decyzja Ukrainy w tej sprawie miałaby zapaść po szczycie UE 23 czerwca, kiedy to przywódcy 27 krajów zostaną wezwani do podjęcia decyzji, czy uznać Ukrainę za kandydata.

Dziennik zwraca uwagę, że nie wiadomo jednak, czy taka decyzja zapadnie, m.in. dlatego, że mogłaby wywołać protesty Albanii i Macedonii Północnej, które od lat czekają na status kandydata. UE może jedynie poprzestać na stwierdzeniu, że Kijów ma "perspektywę europejską".

Duda: Ten gest musi zostać pokazany. Unię Europejską na ten gest stać

Podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Kijowie prezydent Andrzej Duda zapewnił, że Polska zrobi wszystko, co może, by pomóc Ukrainie stać się członkiem Unii Europejskiej. - Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości. Nic o tobie, bez ciebie - powiedział Andrzej Duda. Jego zdaniem decyzja unijnych przywódców w sprawie statusu kandydata do Unii Europejskiej dla Ukrainy ma dla tego kraju znaczenie psychologiczne i polityczne. Polski prezydent mówił, że powinna być ona podjęta podczas najbliższego spotkania Rady Europejskiej.

- Wielki, wielki apel do całej wspólnoty Unii Europejskiej, do przywódców Unii Europejskiej. Dzisiaj Ukraina potrzebuje naszego sygnału otwarcia europejskich drzwi dla Ukrainy jako państwa, dla społeczeństwa Ukrainy, które chce być częścią wspólnoty europejskiej - powiedział Andrzej Duda.

Polski prezydent mówił, że Unia Europejska nadal ma szansę być wielkim projektem, który będzie prowadził Europę do rozkwitu. Ale zaznaczył, że potrzebne jest wyjście poza wąskie grono tzw. starej unii. Andrzej Duda mówił, że Europa jest wielka i jest wiele narodów, które chcą do niej należeć.

- Są narody, które są gotowe za tą przynależność do wspólnoty Zachodu przelewać krew. I trzeba tym narodom okazać szacunek. Nawet jeżeli sytuacja jest trudna, nawet jeżeli są wątpliwości. Ten gest musi zostać pokazany, nie mam żadnych wątpliwości, że wielką Unię Europejską, bogatą Unię Europejską na ten gest stać. Nie mam co do tego absolutnie cienia wątpliwości - mówił Andrzej Duda.

PiS wyrzuciło punkt, na którym zależało Dudzie. Podpis i tak gwarantowany

Prezydent wyraził nadzieję, że przywódcy unijni w czerwcu podczas spotkania Rady Europejskiej podejmą - jak to określił - słuszną decyzję, otwierając Unię Europejską dla Ukrainy